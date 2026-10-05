Экспорт украинской агропродукции в сентябре вырос более чем на 40%

В сентябре Украина экспортировала 3,04 млн тонн агропродукции, что на 41,5% больше, чем в августе.

Причины

Объемы экспорта частично выросли, прежде всего, благодаря зерновым, масличным культурам и продуктам их переработки, сообщила ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса».

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«Основные группы аграрной продукции — зерновые, масличные культуры, растительные масла и жмыхи — обеспечили в сентябре около 2,65 млн тонн экспорта, или 87,2% общего объема против 83,1% в августе», — пишут в сообщении.

Наибольшую долю экспорта традиционно сформировали зерновые культуры — 1,49 млн. тонн, что на 50,4% больше, чем месяцем ранее.

Основным фактором роста стало увеличение экспорта пшеницы с 612,7 тыс. тонн в августе до 1,09 млн. тонн в сентябре — на 78,6%. Поставки кукурузы остались практически без изменений и составили 306,8 тыс. тонн, в то время как экспорт ячменя вырос на 16,9% - до 80,3 тыс. тонн. Экспорт масличных культур увеличился до 494,5 тыс. тонн.

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Основной объем пришелся на рапс — 428,7 тыс. тонн, что на 46,5% больше, чем в августе.

Экспорт сои вырос на 24,3% - до 36,2 тыс. тонн. Объемы экспорта растительных масел в сентябре составили 323,5 тыс. тонн, что на 15,8% больше августовского показателя.

При этом экспорт подсолнечного масла остался почти на уровне предыдущего месяца — 146,6 тыс. тонн, в то время как поставки рапсового масла увеличились на 61,9% - до 154,5 тыс. тонн.

Существенный рост зафиксирован и в сегменте жмыха масличных культур — на 83,4%, до 343,4 тыс. тонн.

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В частности, экспорт подсолнечного жмыха вырос в 2,6 раза — до 285,4 тыс. тонн, в то же время поставки соевого жмыха сократились на 24,9% — до 58 тыс. тонн.