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Сколько зарабатывает агробизнес в Украине (инфографика)

Аграрный рынок
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Зернозбиральний комбайн збирає пшеницю
Зернозбиральний комбайн збирає пшеницю
Несмотря на полномасштабную войну, украинский агробизнес продолжает расширяться: за январь-август 2026 года зарегистрировали 853 новых агрокомпаний, в то время как 262 прекратили работу. В настоящее время в Украине работает 82 954 компании агросектора.
Таким образом, на каждую закрытую агрокомпанию в 2026 году приходится более трех новых.
Об этом свидетельствует статистика Опендатабот.

Агрокомпании увеличили выручку, но прибыль сократилась

За первое полугодие 2026 года финансовую отчетность подали 5800 агрокомпаний — на 6% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Для корректного сравнения в динамике исследователи взяли 5389 компаний, которые отчитывались за оба периода.
Среди них прибыльными оказались 66%. В то же время, количество таких компаний за год сократилось на 8%, тогда как убыточных увеличилось.
Сколько зарабатывает агробизнес в Украине (инфографика)
Совокупная выручка компаний выросла на 19% — с 375,79 млрд грн в первом полугодии 2025 года до 448,35 млрд грн за аналогичный период 2026 года.
В то же время совокупная чистая прибыль уменьшилась на 19% и составила 66,1 млрд грн.
Наибольшую выручку среди компаний, подавших отчетность, получила Винницкая птицефабрика — 37,47 млрд грн за первое полугодие. За год ее выручка увеличилась на 10,66 млрд грн, или почти на 40%.
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В крупнейшие по выручке также вошли:
  • Мироновская птицефабрика — 16,35 млрд грн;
  • Лебединский семенной завод — 13,37 млрд грн;
  • Дружба-Нова — 5,66 млрд грн;
  • Зернопродукт МХП — 5,19 млрд грн;
  • Ориль-Лидер — 5,11 млрд грн;
  • Энселко Агро — 4,99 млрд грн;
  • Старинская птицефабрика — 4,35 млрд грн;
  • Байер Семена — 4,11 млрд грн;
  • Интербизнес — 3,92 млрд грн.
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Больше всего в абсолютном значении выручку за год нарастила Винницкая птицефабрика — на 10,66 млрд грн. Лебединский семенной завод увеличил показатель на 4,03 млрд грн, Мироновская птицефабрика — на 3,55 млрд грн, а Энселко Агро — на 2,8 млрд грн.

Какие финансово-промышленные группы имеют наибольшую агровыручку

228 агрокомпаний, отчитывавшихся в обеих исследуемых периодах, входят в 33 финансово-промышленных групп.
Самая большая совокупная выручка агрокомпаний среди них за первое полугодие 2026 года пришлась на:
  • МХП — 73,79 млрд грн;
  • Кернел — 18,36 млрд грн;
  • SP Advisors — 17,82 млрд грн;
  • Агропросперис — 7,12 млрд грн;
  • Эпицентр — 6,39 млрд грн.
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Речь идет именно о совокупной выручке агрокомпаний, которые входят в соответствующие группы и подали отчетность за оба исследуемых периода, а не о финансовых результатах всей ФПГ.
Среди групп с выручкой агрокомпаний от 1 млрд грн больше всего в процентном значении вырос показатель Укрпроминвеста — на 69%, или на 2,11 млрд грн.
У Кернела выручка агрокомпаний увеличилась на 49% (+6,07 млрд грн), у OKKO Group — на 41% (+613 млн грн), у Агропроспериса — на 30% (+1,64 млрд грн), а у SP Advisors — на 28% (+3,92 млрд грн).
В то же время выручка агрокомпаний сократилась в трех ФПГ. Наибольшее падение зафиксировали в Явир-АПК — на 42%, или 576,3 млн грн. В Фоззи Групп показатель уменьшился на 7% (-103,4 млн грн), а в АПХК «Днепровская» — на 2% (-78,1 млн грн).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АгробизнесАграрии
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