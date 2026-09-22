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Сколько сейчас стоит гектар земли в Украине (инфографика)

Аграрный рынок
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Сельскохозяйственные земли
Сельскохозяйственные земли
Рынок сельхозземли в Украине замедлился: в августе количество сделок купли-продажи уменьшилось на 17,6%. В то же время, средняя цена гектара почти не изменилась.
Об этом сообщает Национальный научный центр «Институт аграрной экономики».

Основные показатели рынка

  • По результатам анализа зарегистрированных соглашений, проведенного учеными, в августе было заключено 8255 сделок купли-продажи сельскохозяйственных земель. В июле их было 10 013.
  • Суммарная площадь проданных участков тоже сократилась — на 18%, с 19 824 га в июле до 16 258 га в августе.
  • В то же время , средняя цена гектара осталась почти на том же уровне: 60 430 грн против 60 942 грн месяцем ранее.
По словам ученых, августовское сокращение оборота стало самым существенным с начала 2026 года.
В течение весны и лета рынок замедлялся постепенно — с каждым месяцем показатели уменьшались на несколько процентов, что соответствует обычным сезонным колебаниям.
Количество зарегистрированных сделок купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения по Украине помесячно, 2026 год:
МесяцКоличество сделокИзменение за месяц
Январь6 641
Февраль9 4210,419
Март12 1690,292
Апрель11 363-6,6 %
Май11 020-3 %
Июнь10 386-5,8 %
Июль10 013-3,6 %
Август8 255-17,6 %

Почему цена земли почти не изменилась

Резкое сокращение количества сделок в августе почти не сказалось на средней цене гектара по стране. Стабильность средней цены на фоне значительного падения количества сделок объясняется изменением структуры рынка, отметил старший научный сотрудник отдела земельных отношений и природопользования Игорь Юрченко. В августе большая доля сделок пришлась на области с более высокой стоимостью гектара, тогда как доля регионов с более низкими ценами сократилась.
Такое структурное смещение компенсировало реальное снижение цен, которое происходило внутри отдельных областей. Поэтому общая средняя цена по Украине изменилась лишь незначительно.
Сколько сейчас стоит гектар земли в Украине (инфографика)
Наиболее показательна ситуация в Хмельницкой области, где цена за гектар снизилась на 17,5% — с 79 299 грн до 65 432 грн. В то же время доля области в общем количестве сделок выросла с 6,7% до 8%.
Даже после снижения земля в области оставалась дороже средней цены по стране, поэтому увеличение ее доли поддерживало общий показатель.
Обратная ситуация наблюдалась в Черниговской области: цена на гектар там уменьшилась на 4,7% — с 48 445 грн до 46 154 грн, а доля рынка сократилась с 9% до 7,3%.
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По оценкам специалистов Института аграрной экономики, общенациональное снижение средней цены на 0,8% не отражает в полной мере ситуацию в отдельных регионах, где ценовая коррекция была значительно глубже.
Если темпы замедления сохранятся в сентябре 2026 года, структурный эффект может уже не компенсировать снижение цен. В таком случае средняя стоимость гектара по стране может отреагировать более заметно, подытожил Игорь Юрченко.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Сельское хозяйствоРынок земли
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