Сколько сейчас стоит гектар земли в Украине (инфографика) Сегодня 12:02 — Аграрный рынок Сельскохозяйственные земли

Рынок сельхозземли в Украине замедлился: в августе количество сделок купли-продажи уменьшилось на 17,6%. В то же время, средняя цена гектара почти не изменилась.

Об этом сообщает Национальный научный центр «Институт аграрной экономики».

Основные показатели рынка

По результатам анализа зарегистрированных соглашений, проведенного учеными, в августе было заключено 8255 сделок купли-продажи сельскохозяйственных земель. В июле их было 10 013.

Суммарная площадь проданных участков тоже сократилась — на 18%, с 19 824 га в июле до 16 258 га в августе.

В то же время , средняя цена гектара осталась почти на том же уровне: 60 430 грн против 60 942 грн месяцем ранее.

Деньги должны работать. Выбирайте и оформляйте депозит на выгодных условиях с помощью каталога Finance.ua. 💰

По словам ученых, августовское сокращение оборота стало самым существенным с начала 2026 года.

В течение весны и лета рынок замедлялся постепенно — с каждым месяцем показатели уменьшались на несколько процентов, что соответствует обычным сезонным колебаниям.

Количество зарегистрированных сделок купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения по Украине помесячно, 2026 год:

Месяц Количество сделок Изменение за месяц Январь 6 641 — Февраль 9 421 0,419 Март 12 169 0,292 Апрель 11 363 -6,6 % Май 11 020 -3 % Июнь 10 386 -5,8 % Июль 10 013 -3,6 % Август 8 255 -17,6 %

Почему цена земли почти не изменилась

Резкое сокращение количества сделок в августе почти не сказалось на средней цене гектара по стране. Стабильность средней цены на фоне значительного падения количества сделок объясняется изменением структуры рынка, отметил старший научный сотрудник отдела земельных отношений и природопользования Игорь Юрченко. В августе большая доля сделок пришлась на области с более высокой стоимостью гектара, тогда как доля регионов с более низкими ценами сократилась.

Такое структурное смещение компенсировало реальное снижение цен, которое происходило внутри отдельных областей. Поэтому общая средняя цена по Украине изменилась лишь незначительно.

Наиболее показательна ситуация в Хмельницкой области, где цена за гектар снизилась на 17,5% — с 79 299 грн до 65 432 грн. В то же время доля области в общем количестве сделок выросла с 6,7% до 8%.

Даже после снижения земля в области оставалась дороже средней цены по стране, поэтому увеличение ее доли поддерживало общий показатель.

Обратная ситуация наблюдалась в Черниговской области: цена на гектар там уменьшилась на 4,7% — с 48 445 грн до 46 154 грн, а доля рынка сократилась с 9% до 7,3%.

Читайте также Как владельцу забрать землю из аренды и расторгнуть договор

По оценкам специалистов Института аграрной экономики, общенациональное снижение средней цены на 0,8% не отражает в полной мере ситуацию в отдельных регионах, где ценовая коррекция была значительно глубже.