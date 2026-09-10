Названы регионы-лидеры по количеству новых агрокомпаний в Украине Сегодня 17:02 — Аграрный рынок Основной рост количества агробизнесов пришелся на второй квартал

В первом полугодии 2026 года украинский агробизнес работал под давлением атак на портовую инфраструктуру, минного загрязнения, высокой стоимости ресурсов и новых условий торговли с ЕС.

Аналитическая команда YC. Market исследовала регистрационную динамику сектора, его региональное распределение и финансовые результаты крупных агрокомпаний.

По оценке Министерства экономики, прямые физические убытки украинского агросектора в результате российской агрессии превысили 11 млрд долларов.

В эту сумму входят уничтоженная и поврежденная техника, элеваторы, зернохранилища, логистическая инфраструктура и потерянная продукция.

Первые шесть месяцев 2026 года стали первым полным полугодием действия обновленной углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, вступившей в силу 29 октября 2025 года. Новые условия закрепили более стабильную долгосрочную рамку торговли и дополнительную взаимную либерализацию, сохранив специальные условия для чувствительных аграрных товаров.

Баланс сектора

В январе-июне 2026 года в агросекторе зарегистрировано 3 415 компаний и ФЛП. За тот же период зафиксировано 1673 прекращения. По сравнению с первым полугодием 2025 года регистраций стало на 7,6% меньше, однако количество прекращений сократилось еще больше — на 31,7%. Именно этот разрыв увеличил чистый прирост сектора почти на 40%.

Такой результат не следует трактовать как волну создания агробизнесов. Регистрационный поток, напротив, сузился. Более положительным стал баланс между входом и выходом из сектора, поскольку меньше субъектов прошли официальную процедуру прекращения.

Регистрация также не свидетельствует о масштабе фактической работы, объемах производства или финансовой устойчивости, она фиксирует появление нового субъекта в реестре. Так же отсутствие прекращения не означает, что компания или ФЛП ведет полноценную операционную деятельность.

ФЛП обеспечили основную часть прироста

Среди компаний в первом полугодии зафиксировано 840 регистраций и 104 прекращения. Чистый прирост составил 736 юридических лиц — на 11% меньше, чем годом ранее.

Регистрация и прекращение компаний, youcontrol.market

Сегмент ФЛП двигался в другом направлении. За шесть месяцев зарегистрировано 2575 предпринимателей, а прекращено 1569. Чистый прирост превысил тысячу ФЛП и вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В результате именно они сформировали более половины чистого прироста агробизнеса. Годом ранее их доля составляла около трети.

Регистрация и прекращение ФЛП, youcontrol.market

Основной рост количества агробизнесов пришелся на второй квартал

В начале 2026 года количество регистраций в агросекторе уменьшилось на четверть по сравнению с первым кварталом предыдущего года. Однако количество прекращений сократилось еще больше — на 40,8%. Поэтому чистый баланс остался положительным и превысил прошлогодний результат.

Среди ФЛП изменение было особенно заметным: отрицательное сальдо первого квартала 2025 года через год стало положительным. Это произошло без увеличения регистраций благодаря резкому сокращению прекращений.

Второй квартал показал уже другую конфигурацию. Регистраций стало на 9% больше, чем в апреле-июне 2025 года, а прекращений — на 14% меньше. Чистый прирост достиг 1362 субъектов и оказался в 3,6 раза выше результата первого квартала.

Именно второй квартал сформировал 78% чистого прироста за шесть месяцев. Оживление обеспечили, прежде всего, ФЛП: в апреле-июне их регистрировали больше, а прекращали меньше и против предыдущего квартала, и против аналогичного периода 2025 года.

Регионы предпринимательства

Отдельный региональный срез охватывает 62,2 тыс. компаний и 41,9 тыс. ФЛП. Он показывает общее количество зарегистрированных субъектов, а не географию регистраций и прекращений в течение первого полугодия.

Среди компаний с большим отрывом лидирует Киев, где зарегистрировано 11,6 тыс. субъектов агробизнеса. На втором месте Николаевская область из 4,9 тыс. компаний, на третьем — Одесская с 4,7 тыс.

В первую пятерку также входят Днепропетровская и Киевская области — по 4,2 тыс. компаний. Далее разместились Харьковская, Кировоградская, Львовская, Винницкая и Запорожская области.

Распределение компаний по регионам, youcontrol.market

Среди агро-ФЛП первое место занимает Днепропетровская область — 3,7 тыс. предпринимателей. Далее следуют Винницкая область с 2,6 тыс. и Полтавская с 2,5 тыс.

Первую десятку дополняют Харьковская, Одесская, Кировоградская, Черкасская, Киевская, Львовская и Николаевская области. В отличие от компаний, столица в десятку лидеров среди ФЛП не входит.

Распределение ФЛП по регионам, youcontrol.market

Кто сформировал самую большую выручку

В рэнкинг вошли десять компаний с наибольшим доступным показателем «Чистый доход от реализации продукции» за первое полугодие 2026 года. По данным аналитической системы YC. Market, совокупно они получили 159,4 млрд. грн. выручки. Три первые компании сформировали почти 50% этого показателя. У семи из десяти предприятий основной вид деятельности — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных — на них приходится 58% совокупной выручки десятки.

Лидер рэнкинга — ООО «Винницкая птицефабрика» из Винницкой области — предприятие, связанное с МХП, основным направлением которого является разведение домашней птицы. За первое полугодие 2026 года выручка компании составила 37,5 млрд. грн. — примерно на 40% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Несмотря на рост выручки, предприятие завершило полугодие с чистым убытком в 2,3 млрд грн.

Второе место занимает ООО «Фирма Эридон», зарегистрированное в Киевской области. Основной КВЭД — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных. Выручка за первое полугодие составила 24,2 млрд грн, чистая прибыль — 304 млн грн.

На третьей позиции — ООО «АДМ Юкрейн», зарегистрированное в Киеве. Компания также работает в сегменте оптовой торговли зерном, семенами и кормами. За шесть месяцев она получила 17,5 млрд грн выручки, но зафиксировала 1,3 млрд грн чистого ущерба.

Четвертое место заняла ЧАО «Мироновская птицефабрика» из Черкасской области — вторая в десятке компания, связанная с МХП. Ее основное направление — разведение домашней птицы. Выручка за первое полугодие составила 16,3 млрд грн, чистый убыток — 946,6 млн грн.