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Латвия планирует ввести 300% пошлины на зерно из россии и беларуси

Мир
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Латвия планирует существенно повысить пошлины на зерно из россии и беларуси, чтобы ограничить его транзит через свою территорию. Правительство страны также намерено разработать механизмы для обнаружения зерна, похищенного с оккупированных территорий Украины.
Об этом заявил премьер Латвии Андрис Кулбергс, сообщает Европейская правда.

Латвия хочет ограничить транзит российского зерна

Премьер-министр во время заседания коалиции подчеркнул, что Латвия стремится добиться единой позиции среди стран Балтии, чтобы «российское зерно не использовало инфраструктуру региона». По этому вопросу он уже связался с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом и планирует провести переговоры также с главой правительства Литвы Миндаугасом Синкявичюсом.
Рига планирует ввести 300-процентную ставку пошлин на перевозку зерна из россии и беларуси с целью ограничить его транзит через Латвию, придавая приоритет интересам латвийских фермеров и выступая против возможного обращения зерна, вывезенного с оккупированных территорий Украины.
По словам Кулбергса, планируется также организовывать проверки транзитных грузов и сотрудничать с украинской стороной и лабораториями для установления происхождения зерна.

россия увеличивает поставки до Балтийского моро

После заседания руководящей коалиции премьер-министр заявил журналистам, что россия пытается максимально увеличить экспорт зерновых, одновременно ограничивая возможности Украины использовать Черное море для экспорта.
Как сообщалось, российские экспортеры начали перенаправлять поставки зерна из Черного и Азовского морей в Балтийское на фоне атак Украины на суда и портовую инфраструктуру рф.
В прошлом экспортном сезоне (июль 2025 года — июнь 2026 года) россия экспортировала 46,3 миллиона тонн зерна, или 90% общего объема, через порты Черного и Азовского морей. Только один миллион тонн был отгружен через российские порты Балтийского моря.
Однако, по данным источников Reuters, с начала нового сезона до середины августа 2026 года объем запросов на отгрузку зерна в российские порты в Балтийском море уже достиг пяти миллионов тонн.
Кроме того, российские экспортеры все больше обращают внимание на порты стран Балтии, главным образом в Латвии, и ожидается, что объемы отгрузок в сентябре стремительно вырастут.
Входящая в коалицию латвийская партия «Национальное объединение» предлагает полностью запретить транзит через Латвию сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения, а также хранение этих грузов в латвийских портах, на таможенных складах и в свободных экономических зонах.
По материалам:
Європейська правда
АгрорынокЗерноЭспорт зерна
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