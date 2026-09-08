Между россией и КНДР открыли первый автомобильный мост Сегодня 03:12 — Мир

россия и Северная Корея 7 сентября открыли движение по первому автомобильному мосту между двумя странами.

Как пишет Настоящее Время, в церемонии по видеосвязи принимали участие премьер-министр россии Михаил Мишустин и глава правительства КНДР Пак Тхе Сон.

Мост выстроен через пограничную реку Туманна. Его длина составляет около одного километра, движение организовано по двум полосам.

«Мост Якова Новиченко»

Мосту присвоили название «мост Якова Новиченко», в честь офицера Красной армии, который в 1946 году закрыл собой гранату, брошенную в тогдашнего северокорейского лидера Ким Ир Сена во время митинга в Пхеньяне. Новиченко выжил и позже получил звание Героя труда КНДР.

Власти россии и КНДР утверждают, что мост предназначен для расширения торговли и туризма.

До сих пор наземное сообщение между россией и КНДР осуществлялось только по железнодорожному мосту Дружбы.

Строительство началось 30 апреля 2025 года. Соглашение о строительстве моста было заключено в июне 2024 года во время визита владимира путина в КНДР.

Укрінформ По материалам:

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