российские поставки золота в Гонконг существенно возросли Сегодня 18:00 — Банковские металлы

российские поставки золота в Гонконг существенно возросли

российские поставки золота в Гонконг в этом году резко возросли: за первые семь месяцев туда ввезли около 100 тонн российского драгоценного металла.

Это рекордный показатель, почти втрое превышающий объемы за аналогичный период 2025 года.

Об этом пишет Financial Times

Причины

Рост поставок происходит на фоне конфигурации глобальной структуры торговли золотом. Традиционно ключевыми центрами этого рынка считались Лондон, Нью-Йорк и Дубай, однако азиатские финансовые хабы все активнее пытаются усилить свои позиции.

Как пишет аналитик London Stock Exchange Group Дебаджит Саха, после введения западных санкций российские производители переориентировали экспорт.

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«С тех пор как Лондон закрыл свои двери для российского золота после начала конфликта в Украине, российские производители все чаще перенаправляют экспорт на восточные рынки», — сказал он.

Согласно данным торговой статистики, с начала 2022 года гонконгские структуры приобрели российское золото примерно на $35 млрд. При этом значительная часть металла, попадающего в Гонконг, в конечном итоге направляется в материковый Китай.

Это объясняют, в частности, китайскими квотами на импорт золота. По словам Сахи, покупатели из Китая часто покупают драгоценный металл и хранят его в Гонконге, где импорт не ограничен такими квотами. Доля Гонконга в общем импорте золота Китая за последние два года заметно выросла.

Гонконг стремится превратиться в еще более важный центр торговли золотом. В июле город начал тестировать новую систему клиринга драгоценного металла. Эксперт геополитической консалтинговой компании Gatehouse Вита Спивак считает, что роль Гонконга в движении российского золота в Китай является следствием более тесных экономических связей между двумя странами.

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Дополнительным фактором стали перебои с логистикой на Ближнем Востоке, усилившие значение Гонконга как центра расчетов за русское золото. В 2024 году Минфин США уже вводил санкции против нескольких гонконгских структур из-за их роли в сети отмывания золота, связанной с россией.

Увеличение таких операций создает риски для международного финансового сектора Гонконга. «Западные банки действительно сталкиваются с риском непреднамеренного привлечения», — говорит санкционный эксперт юридической фирмы Reed Smith Тан Албайрак.

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Если цепь сделки включает производителя, находящегося под санкциями, финансовые учреждения могут косвенно оказаться в контакте с ним и подвергнуться санкционным рискам.

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