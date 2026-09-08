рф может остаться без «Суперджетов» из-за одной проблемы 08.09.2026, 01:18 — Мир

Авиакомпании рф не смогут самостоятельно заменить французские двигатели на самолетах SSJ-100 на российские и могут столкнуться с потерей самолетов.

Об этом сообщает « Коммерсант «со ссылкой на генерального директора «Аэрофлота» Сергея Александровского.

«Если не будет субсидирования ремоторизации, это приведет к постепенному сокращению флота у всех компаний, эксплуатирующих SSJ 100», — сказал он.

Проблема ремоторизации SSJ 100 обсуждается в авиационной отрасли с 2022 года. Тогда французская компания Safran, занимавшаяся обслуживанием и производством деталей для горячей части двигателей SaM-146, прекратила участие в совместном предприятии с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК).

Установка российских двигателей ПД-8 вместо SaM-146 на один SSJ 100 может стоить около 2,1−2,3 млрд рублей (от 24,25 млн до 26,56 млн долларов). В то же время, некоторые источники издания считают эту оценку заниженной. В частности, только себестоимость одного ПД-8 в 2024 году превышала 1 млрд рублей (11,55−11,77 млн ​​долл.) и с тех пор могла вырасти.

Отдельные собеседники «Коммерсанта» выражают сомнения в способности ОДК обеспечить необходимые объемы производства ПД-8. В действующей редакции Комплексной программы развития авиационной отрасли производство этих двигателей предполагалось, прежде всего, для новых самолетов SJ 100, а также формирования резервного фонда силовых установок.

Ранее ОДК прогнозировала вывод из эксплуатации почти всего парка SSJ 100 из-за исчерпания ресурсов двигателя до 2030 года. После этого Росавиация продлила ресурсы SaM-146, но это не решило проблему коренным образом. Самолеты этого типа уже выходят из строя и к 2030 году в большинстве своем будут выведены из строя.

Из примерно 160 оставшихся в рф самолетов SSJ 100 78 принадлежат авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Еще 25 самолетов — у RedWings. У «Азимута» осталось 19 воздушных судов, 14 судов находится у «Ямала», 7 — у «ИрАэро» и 3 — в «Якутии».

Несколько SSJ 100 эксплуатируют госструктуры, часть — у корпоративных перевозчиков: 7 — у «Газпромавиа», 4 — в «Северстали», по 1 — у «Русджета» и «Глобал Скай».

УНІАН По материалам:

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