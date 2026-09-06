10 лучших европейских направлений для зимнего отпуска Сегодня 18:09 — Мир

Фуэртевентура – ​​идеальное место для зимнего солнца

Отдых зимой в Европе — весьма разнообразный. Туристы могут отправиться на солнечные острова, посетить популярные города без летних толп или насладиться заснеженными горными пейзажами. Эксперты Lonely Planet назвали 10 лучших европейских направлений для зимних путешествий, включая Мадейру, Фуэртевентуру, Каппадокию, Санторини и Баварские Альпы.

Об этом пишет Euronews.

Лучшие направления для зимнего отпуска

Эксперты советуют посетить турецкий регион Каппадокию, где зимой толпы туристов уменьшаются, а цены на проживание становятся доступнее.

Снежные скалы придают региону особую атмосферу. Туристы могут посетить пещерные храмы, монастыри и музеи под открытым небом, а после прогулок согреться в традиционном хамаме. Правда, полеты на воздушных шарах могут отменять из-за погоды.

Еще одно замечательное направление для тех, кто хочет убежать от холода — Фуэртевентура, Испания. В январе температура в среднем может достигать 21 °C.

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Помимо того, что здесь расположены одни из лучших пляжей Европы, Фуэртевентура известна возможностями для оздоровительного отдыха: можно заниматься йогой, медитацией и тай-чи под открытым небом, наслаждаясь морским воздухом.

Тем, кто стремится насладиться заснеженными горами, водопадами и древними лесами, рекомендуют обратить внимание на национальный парк Эрири, известный также как Сноудония.

Туристы могут отправиться в зимний поход с гидом или изучить старые шахты под землей. А для любителей экстрима круглогодично работает Национальный центр водного спорта, где можно испробовать сплавы по бурной воде.

В десятку лучших зимних направлений также попали:

Бильбао, Испания;

Мадейра, Португалия;

Лазурный берег, Франция;

Баварские Альпы, Германия;

Санторини, Греция;

Алентежу, Португалия;

Лион, Франция.

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