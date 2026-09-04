Почему санкции против рф зависли в Конгрессе США Сегодня 13:29 — Мир

Почему санкции против рф зависли в Конгрессе США

Законопроект об усилении санкций против россии, который Сенат США подавляющим большинством голосов поддержал в прошлом месяце, столкнулся с серьезным сопротивлением в Палате представителей.

Его рассмотрение, вероятно, отложат по меньшей мере до ноябрьских промежуточных выборов из-за опасений новых тарифов и возможного роста цен на нефть, пишет Bloomberg

Документ, связываемый с покойным сенатором Линдси Грэмом, предусматривает жесткие меры против стран, которые покупают российскую нефть и газ или помогают Москве обходить энергетические санкции.

О чем идет речь

В частности, президенту США Дональду Трампу могут предоставить полномочия вводить тарифы до 100% на импорт из пяти крупнейших покупателей российской сырой нефти, а также из пяти государств, наиболее способствующих обходу санкций.

Среди основных покупателей российских энергоресурсов — Китай, Индия и Турция.

Сторонники законопроекта считают его важным сигналом поддержки Украины и способом усилить экономическое давление на россию. В то же время в Палате представителей опасаются, что новые полномочия могут иметь гораздо более широкие последствия.

Удорожание горючего

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не уверен в возможности вынести законопроект на голосование до промежуточных выборов 3 ноября. По его словам, у Конгресса в ближайшие два месяца будет всего несколько дней полноценной работы в Вашингтоне.

«Мы все верим в необходимость санкций против россии, но если вы принимаете законопроект, нужно иметь правильную формулу», — сказал Джонсон журналистам.

Он признал, что вокруг документа есть обеспокоенность как среди демократов, так и среди части республиканцев.

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Брайан Маст особо обратил внимание на возможное влияние санкций на цены на топливо.

По его словам, если Индия и другие крупные покупатели российской нефти будут вынуждены искать альтернативные источники поставок, это может подтолкнуть мировые цены вверх.

«Это часть того, что сейчас оценивается», — отметил Маст.

Вопрос цен на горючее особенно чувствителен накануне ноябрьских выборов. После войны с Ираном бензин в США существенно подорожал, что создает дополнительные политические риски для республиканцев.

Демократы боятся усиления власти Трампа

Демократы в Палате представителей имеют другую претензию к законопроекту. Они опасаются, что документ даст Трампу новое юридическое обоснование для введения масштабных тарифов.

Это особенно важно на фоне судебных споров вокруг его нынешней тарифной политики. Конгрессмен Грегори Микс заявил, что не может поддержать документ, предоставляющий президенту тарифные полномочия, «которых у него нет».

Еще один демократ Брэд Шнайдер также выступил против расширения полномочий президента.

«Я не готов предоставить ни одному президенту, но в частности этому президенту, больше неограниченных полномочий по тарифам», — сказал он.

Бизнес

Дополнительное давление на Конгресс оказывают большие бизнес-организации. В августе широкая коалиция представителей розничной торговли и международного бизнеса обратилась к законодателям с уведомлением о возможных последствиях документа.

Бизнес опасается, что новые тарифы могут ударить не только по россии, но и другим торговым партнерам США, а в итоге — по американским потребителям.

«Мы продолжаем беспокоиться о том, что часть законопроекта может иметь непредвиденные последствия для потребителей, позволяя новые, экспансивные тарифы для других стран, являющихся нашими торговыми партнерами и союзниками», — заявила директор по вопросам правительственных связей Ассоциации лидеров розничной торговли Эллен Джексон.

В то же время сторонники санкций настаивают, что Конгресс не должен откладывать давление на россию из-за опасений потенциальных экономических последствий.

В Сенате законопроект поддержали 86 голосами против 11, однако в Палате представителей его перспективы гораздо менее очевидны.

Для ускоренного принятия документа Майку Джонсону потребовалась бы поддержка большого количества демократов. По обычной процедуре ситуация еще сложнее из-за крайне незначительного республиканского большинства.

УНІАН По материалам:

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