Миграция в Великобритании: как рост числа мигрантов меняет экономику страны Сегодня 09:50 — Мир

Мигранты в Великобритании, источник фото: pexels

Великобритания остается одной из самых популярных стран для мигрантов в мире, несмотря на то, что за последние три года правительство последовательно «закручивает гайки» миграционной политики. После рекордного роста миграции в 2022—2023 годах, в том числе и из-за начала полномасштабного вторжения россии в Украину, правила въезда стали ужесточать, а количество новых мигрантов — сокращать.

По последним данным Управления национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS), в год до декабря 2025 года чистая долгосрочная миграция в стране составляла 171 тыс. человек. Это почти вдвое меньше, чем годом ранее, и на 82% ниже рекордного показателя — 944 тыс., зафиксированного в 2022 году и до марта 2023-го.

И даже после такого падения показателя миграция остается важной частью британской экономики. В стране живут миллионы иностранцев, а мигранты занимают почти каждое пятое наемное рабочее место.

Сколько мигрантов живет в Великобритании

По официальным оценкам того же ONS, по состоянию на июнь 2024 года в стране проживало около 13,1 млн человек, рожденных за границей — это около 19% населения Британии (общее население на середину 2024-го составило 69,28 млн). Из них 3,9 млн родились в странах ЕС, а 9,2 млн — за пределами Евросоюза.

Для сравнения: по данным переписи населения 2021/22 года, иностранцев по рождению было 10,7 млн. (16% населения). То есть только через два-три года доля жителей, рожденных за границей, заметно возросла.

Крупнейшие группы мигрантов по стране рождения — выходцы из Индии, Польши, Пакистана, Румынии и Ирландии. Итого эти пять стран дают треть всего иностранного населения Британии.

Больше всего мигрантов в Великобритании с Индии, источник фото: pexels

Самое популярное место жительства мигрантов — Лондон: здесь рожденные за границей составляют более 40% жителей, а на столицу и Юго-Восток вместе приходится почти половина всего иностранного населения страны.

В то же время, за последние годы в стране фиксируют резкое замедление притока мигрантов после рекордных показателей 2022−2023 годов. Так, за 2025 год в Британию прибыло 813 тыс. человек, а выехало из страны 642 тыс. — чистый приток мигрантов составил всего 171 тыс. человек. А это почти вдвое меньше, чем годом ранее, когда по уточненным данным показатель составил 331 тыс.

Для сравнения, на пике, в год до марта 2023 г., миграция достигала рекордных 944 тыс. человек. В то же время иммиграция из-за пределов ЕС в 2025 году составила 627 тыс. — на 20% меньше, чем в 2024-м, причем почти 70% таких мигрантов приехали учиться в британских университетах, работать или как партнеры и дети трудовых мигрантов.

Особенно заметно сократилась именно трудовая миграция. Количество рабочих виз, выданных гражданам стран вне ЕС, за год уменьшилось на 47%. Такое резкое падение объясняется рядом ограничительных мер, введенных правительством. Речь идет о запрете на въезд членов семей работников социальной сферы и большинства иностранных студентов, повышении зарплатного порога для рабочих виз (Skilled Worker) до 41 700 фунтов в год, закрытии программы привлечения иностранных наблюдателей от июля 2025 года и ограничении воссоединения семей беженцев с сентября 2025 года.

Кто приезжает в Британию в 2026 году

Сегодня миграция в Великобританию — это не только те, кто приезжает работать. Основные потоки составляют трудовые мигранты, студенты, члены семей, искатели убежища и гуманитарные программы. За последний год масштабы этих потоков заметно изменились.

По данным британского Министерства внутренних дел (Home Office), за год до марта 2026 г. страна выдала 253 тыс. рабочих виз всех категорий. Это на 17% меньше, чем годом ранее, и почти на 60% ниже пикового показателя конца 2023 года. Из них 111 тыс. пришлось на основную программу для квалифицированных работников (Skilled Worker), еще 83 тыс. — на категорию временных работников.

В сфере обучения за этот же период британские учебные заведения выдали 410 тыс. иностранных студенческих виз. Это лишь на 3% меньше, чем годом ранее, но уже на 37% ниже пикового показателя, зафиксированного в 2023 году. То есть обучение остается одним из главных способов попасть в Британию, хотя и этот поток постепенно сокращается.

Отдельно государство выдало 62 тыс. семейных виз — на 17% меньше, чем годом ранее. Вместо этого резко возрос поток по гуманитарным и другим безопасным и легальным маршрутам: за год было выдано 191 тыс. таких разрешений, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Основная причина — продление разрешений для украинцев по программе Ukraine Permission Extension

Таким образом, британская миграционная система постепенно меняется. Если после Brexit страна активно открывала двери иностранным работникам, чтобы закрыть дефицит кадров в самых разных сферах — от медицины и ухода до гостинично-ресторанного бизнеса, то теперь правительство пытается сократить общее количество приезжих и оставить возможность привлекать специалистов, которых британский рынок труда не может найти внутри страны.

Мигранты на британском рынке труда: почти каждое пятое рабочее место

Насколько Великобритания зависит от иностранной рабочей силы, лучше всего показывает статистика занятости. По данным Migration Observatory, на декабрь 2025 года взрослые мигранты занимали 19% всех наемных рабочих мест в стране — это около 5,9 млн человек. Если учитывать тех, кто на момент получения номера социального страхования (National Insurance Number) был гражданином другой страны, доля возрастает примерно до 20%. То есть в среднем почти каждое пятое рабочее место в Британии занимает приехавший из-за рубежа.

Распределена эта зависимость очень неравномерно. Больше всего мигрантов работает в административных и вспомогательных услугах, гостинично-ресторанном бизнесе и сфере здравоохранения и социального ухода. В государственном управлении и искусстве их присутствие значительно ниже.

Ярче всего эта зависимость видна в Лондоне: здесь иностранцы, не имевшие британского гражданства на момент регистрации, занимают 43% всех рабочих мест. А в лондонском гостинично-ресторанном секторе эта доля достигает 64% — самый высокий показатель среди всех в стране.

То есть для лондонского ресторана, гостиницы или кафе ограничения на наем иностранцев — это не абстрактный вопрос миграционной политики, а прямая угроза для того, будет ли кому работать.

Вместе с тем стереотип о мигрантах как преимущественно низкоквалифицированной рабочей силе не соответствует действительности. Иностранцы работают в ІТ, финансах, медицине, образовании, менеджменте, инженерии, науке, производстве, логистике, торговле, строительстве и сфере услуг.

В то же время среди мигрантов более высокая доля работников на обоих полюсах рынка и высококвалифицированных специалистов, и людей на низкоквалифицированных должностях.

В Великобритании хватает низкоквалифицированных работников, источник фото: pexels

Многое зависит от страны происхождения: почти 60% работников, рожденных в Северной Америке и Океании, занимают высококвалифицированные должности, прежде всего в ІТ, образовании и менеджменте.

В то же время выходцы из стран Восточной Европы чаще работают в уборке, обслуживании, упаковке и других низкоквалифицированных сферах. То есть, миграция одновременно помогает Британии закрывать дефицит и высококвалифицированных специалистов, и работников на должностях, где сложно найти местные кадры.

Одна из отраслей, где зависимость от иностранной рабочей силы особенно заметна, — здравоохранение и социальный уход. Британская медицинская система десятилетиями опирается на международный наем врачей, медсестер и других специалистов, а в сфере социального ухода эта зависимость стала еще более ощутимой.

В декабре 2025 года около четверти рабочих мест, которые занимали мигранты вне ЕС, приходилось на health and care. После открытия для работников по уходу за доступом к Skilled Worker этот поток резко возрос: к концу 2025 года по маршруту было выдано около 161 тыс. таких виз.

В то же время, с июля 2025 года правительство фактически закрыло этот канал для новых работников из-за рубежа. Выходит парадокс: сокращение миграции затрагивает именно ту сферу, где иностранцы помогли закрыть острый дефицит кадров.

В то же время Британия продолжает оставлять дверь открытой для специалистов по дефицитным направлениям. Это хорошо видно из рекомендаций Migration Advisory Committee (MAC) — независимого консультативного комитета по миграции.

В июле 2026 года он предложил оставить для 28 профессий доступ к Temporary Shortage List (TSL) — временному перечню профессий с дефицитом кадров. Речь идет, в частности, об отдельных инженерных, технических, производственных и строительных специальностях. Доступ к программе рекомендуют предоставить на 18 месяцев.

Выгодна ли миграция экономике

Однозначного ответа на этот вопрос не существует — все зависит от того, о каких именно мигрантах идет речь. Молодой высококвалифицированный специалист с высокой зарплатой, приехавший самостоятельно и работающий в стране десятилетиями, — это одна экономическая модель. Искатель убежища, не имеющий права работать, совсем другой. Студент — третья. Поэтому усредненные показатели по всей миграции могут существенно уродовать реальную картину.

Зачастую аргумент «мигранты повышают ВВП» звучит как однозначно положительный. Но здесь важно различать два разных показателя. По оценкам Office for Budget Responsibility (OBR) — независимого бюджетного ведомства Британии, если чистая миграция вырастет на 200 тыс. человек в год, это действительно поднимет совокупный ВВП страны: примерно на 1,5% за несколько лет. Звучит весомо. Но дело в том, что больше людей — это не только больше проделанной работы, но и больше людей, между которыми этот ВВП делится.

Поэтому OBR отдельно подчеркивает: когда тот же рост пересчитать на душу населения, эффект почти исчезает — примерно 0,1%. Логика проста: если новые мигранты работают и производят примерно столько же, сколько и средний житель страны, то экономика действительно становится больше, но каждому отдельному жителю от этого достается только крошка. Это разница между «страна стала богаче» и «каждый человек в стране стал богаче» — и именно второй вопрос действительно волнует людей, когда речь идет об уровне жизни, зарплате или благосостоянии.

А как насчет тех, кого обычно не считают «мигрантами»?

Вся статистика выше — о людях, приехавших в Британию работать, учиться или воссоединиться с семьей и формально принадлежат к категории economic migrants. Но есть еще две большие группы людей в стране, которые в официальной миграционной статистике считаются отдельно — искатели убежища и гуманитарные участники. Формально они не «трудовые мигранты», и государство ведет их учет по другой логике. Но это не значит, что они изолированы от рынка труда: часть из них вполне реально может там оказаться просто на других условиях и с другими ограничениями.

Искатели убежища

Для людей, подавших заявление в убежище, действует совсем другой режим. Если у них нет достаточно денег для жизни, государство может предоставить жилье и финансовую поддержку: по стандартной схеме базовая выплата составляет 49,18 фунта на человека в неделю, а если жилье уже обеспечивает питание — сумма уменьшается до 9,95 фунта на человека в неделю.

В то же время, искатели убежища обычно не могут свободно работать, пока продолжается рассмотрение их заявления — в отличие от трудовых мигрантов, приезжающих именно с целью трудоустройства.

Трудовые мигранты едут в Великобританию именно с целью трудоустройства, источник фото: pexels

По состоянию на март 2026 года система asylum support (государственная система базовой поддержки людей, подавших заявление в убежище) охватывала около 97,5 тыс. человек. Это принципиально иная категория, чем трудовая миграция: человек не приезжает за рабочей визой и не может сразу компенсировать расходы государства собственными налогами.

Только после получения разрешения на работу (или если рассмотрение заявления затягивается сверх установленного срока) искатели убежища могут законно выйти на рынок труда и тогда они начинают попадать в ту же статистику занятости, о которой говорилось выше.

Украинцы в Великобритании

Отдельно следует рассматривать украинцев, поскольку их статус принципиально отличается и от трудовых мигрантов и от искателей убежища. После начала полномасштабной войны россии против Украины в 2022 году Великобритания создала специальные гуманитарные программы для украинцев.

Homes for Ukraine позволила приезжать тем, у кого был британский спонсор, готовый предоставить жилье, а Ukraine Family Scheme — украинцам, которые имели соответствующих родственников в Британии. Последнюю программу закрыли для новых заявок в феврале 2024 года.

С февраля 2025-го действует Ukraine Permission Extension Scheme (UPE) — программа продления разрешения на пребывание для украинцев, которые уже находятся в Великобритании по украинским программам.

По состоянию на март 2026 года в Великобританию по украинским программам прибыли сотни тысяч человек, а Homes for Ukraine остается основным маршрутом, по которому украинцы получали защиту в стране.

Здесь ключевое отличие от большинства трудовых и студенческих мигрантов такое, что украинцы, несмотря на свой условный статус беженцев, могут в Британии работать, учиться, арендовать жилье и при соответствии условиям претендовать на социальную поддержку. То есть несмотря на гуманитарный статус, они фактически имеют полный доступ к рынку труда, в отличие от искателей убежища.

Вывод

Миграция стала одним из самых больших структурных факторов британской экономики. Сегодня около 13,1 млн. жителей страны родились за границей, а примерно 5,9 млн. взрослых мигрантов работают наемными работниками. В некоторых секторах их присутствие значительно выше среднего. В то же время за последние два года чистая миграция резко упала, но экономика продолжает зависеть от приехавших ранее людей.

В этом и состоит главный парадокс британской политики: мигранты нужны экономике, но правительство по объективным причинам больше не хочет, чтобы страна зависела от масштабной миграции. Поэтому Британия не закрывает дверь полностью, а меняет правила. Высококвалифицированные специалисты, медики, инженеры и работники дефицитных профессий остаются нужными.

В то же время миграционная политика все больше касается не только экономики, но и ценностей, культуры и общественной идентичности. Лондон стремится контролировать не только то, сколько людей приезжает, но и то, кто получает право остаться и насколько быстро интегрируется в британское общество.

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