ЕС планирует еще больше сократить выдачу виз гражданам россии Сегодня 07:15 — Мир

Европейский Союз готовит дальнейшие ограничения на въезд граждан россии в ЕС, в частности из-за рисков, связанных с «враждебными действиями» на территории Европы. В то же время государства-члены существенно сократили количество выданных россиянам виз в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии от 2022 года.

Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил спикер Европейской комиссии Маркус Ламмерт, сообщает Укринформ.

ЕС сократил выдачу виз россиянам

Ламмерт отметил, что ограничение выдачи виз гражданам россии «было важным приоритетом для Европейской комиссии с самого начала (полномасштабной. — Ред.) российской агрессии против Украины».

Он напомнил, что ЕС в 2022 году приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с россией и принял рекомендации для государств-членов по снижению приоритетности виз для россиян и сосредоточению внимания на безопасности и пограничном контроле. И результаты, по словам спикера, уже очевидны.

«До войны у нас было примерно 4 миллиона выдач виз, а сейчас — около 618 тыс. в прошлом году. Так что наблюдается огромное сокращение. Сейчас очень важно, чтобы эти цифры оставались низкими и еще больше уменьшались», — заявил Ламмерт.

Еврокомиссия готовит новые ограничения

Он подчеркнул, что ЕС продолжает работу в направлении дальнейшего ограничения выдачи виз гражданам рф.

Спикер напомнил, что в ноябре 2025 года Еврокомиссия приняла более строгие правила, благодаря которым россияне больше не могут получать многократные визы. В июле этого года государства-члены ЕС приняли 21-й пакет санкций против россии, что создает основу для полного запрета на въезд для действующих и бывших российских комбатантов.

«А в будущем мы готовим предложение о целенаправленных визовых ограничениях для решения, в частности, рисках безопасности, возникающих из-за враждебных действий третьих стран», — отметил спикер, добавив, что это будет сделано, когда ЕС будет пересматривать Визовый кодекс.

Укрінформ По материалам:

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