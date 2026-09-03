Yasno запустил новый сервис для оплаты счетов Сегодня 16:40 — Мир

В одном интерфейсе объединили счета от разных поставщиков

Пользователям Yasno в Киеве стала доступна услуга «Единая квитанция», позволяющая получать счета за коммунальные услуги и оплачивать их онлайн в одном месте. Сервис также позволяет проверять актуальную информацию о платежах, статусе счетов и истории оплат по конкретному адресу.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Мы объединили в одном интерфейсе счета от разных поставщиков. Теперь клиенты могут оплачивать их в обычном месте — в мобильном приложении Yasno или в личном кабинете. Не нужно переходить между разными сервисами, искать счета и отдельно проверять каждый платеж. Вся необходимая информация всегда под рукой», — сказал генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

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Как воспользоваться сервисом

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно:

Перейти в раздел «Коммунальные платежи» в личном кабинете или мобильном приложении Yasno. В этом разделе выберите адрес из списка привязанных или добавьте новый. Выбрать счета для оплаты. Они подтянутся системой автоматически по адресу. Пользователь должен выбрать счета, которые он хочет оплатить, и при необходимости скорректировать суммы. Ввести данные карты для оплаты. Подтвердить оплату, при необходимости просмотреть квитанцию.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что замена бытовой техники на энергоэффективную позволяет снизить затраты на электроэнергию. Размер экономии зависит не только от класса прибора, но и от того, как им пользуются. Разница в потреблении между техникой старых классов (CE) и современными моделями (A-A++) может составлять от 20 до 70%.

Также мы рассказывали , что если помещение не было официально отключено от электроснабжения по заявлению владельца, а показания счетчика не передаются, оператор системы распределения будет определять объем потребления расчетным способом. В результате могут появиться начисления, долги и риск отключения. Даже если квартира или дом долго пустуют, необходимо ежемесячно передавать неизменные показания счетчика. Это будет подтверждать отсутствие потребления электроэнергии.

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