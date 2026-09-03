Yasno запустил новый сервис для оплаты счетов

Пользователям Yasno в Киеве стала доступна услуга «Единая квитанция», позволяющая получать счета за коммунальные услуги и оплачивать их онлайн в одном месте. Сервис также позволяет проверять актуальную информацию о платежах, статусе счетов и истории оплат по конкретному адресу.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Мы объединили в одном интерфейсе счета от разных поставщиков. Теперь клиенты могут оплачивать их в обычном месте — в мобильном приложении Yasno или в личном кабинете. Не нужно переходить между разными сервисами, искать счета и отдельно проверять каждый платеж. Вся необходимая информация всегда под рукой», — сказал генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.
Выбрать счета для оплаты. Они подтянутся системой автоматически по адресу. Пользователь должен выбрать счета, которые он хочет оплатить, и при необходимости скорректировать суммы.
Ввести данные карты для оплаты.
Подтвердить оплату, при необходимости просмотреть квитанцию.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что замена бытовой техники на энергоэффективную позволяет снизить затраты на электроэнергию. Размер экономии зависит не только от класса прибора, но и от того, как им пользуются. Разница в потреблении между техникой старых классов (CE) и современными моделями (A-A++) может составлять от 20 до 70%.
Также мы рассказывали, что если помещение не было официально отключено от электроснабжения по заявлению владельца, а показания счетчика не передаются, оператор системы распределения будет определять объем потребления расчетным способом. В результате могут появиться начисления, долги и риск отключения. Даже если квартира или дом долго пустуют, необходимо ежемесячно передавать неизменные показания счетчика. Это будет подтверждать отсутствие потребления электроэнергии.