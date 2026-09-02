В Италии построят самый длинный подвесной мост в мире (фото) Сегодня 18:00 — Мир

В Италии построят самый длинный подвесной мост в мире (фото)

Новый мост, который соединит Сицилию с материковой Италией, должен стать самым длинным мостом в мире. Проект, оцениваемый в 11,5 млрд фунтов стерлингов, уже утвержден, а его завершение ожидается в 2032—2033 годах.

Об этом пишет Express

На Finance.ua вы можете оформить туристическую страховку за границу за 5 минут ⚡

Мост через Мессинский пролив будет иметь общую длину 3666 метров и рассчитан на шесть полос движения для автомобилей и два железнодорожных пути. Его максимальная пропускная способность составит 200 поездов в день и 6000 автомобилей в час. Сейчас самым длинным мостом в мире является Гонконг-Чжухай-Макао, длина которого составляет 55 км.

Подробности

Мост через Мессинский пролив будет иметь две опорные башни высотой 399 метров, что превышает высоту Эмпайр-Стейт-Билдинг.

Отмечается, что итальянский мост находится в месте столкновения Африканской и Евразийской тектонических плит, поэтому сейсмическое проектирование было очень важно.

Читайте также Наиболее и наименее безопасные города мира в 2026 году (инфографика)

«Благодаря аэродинамическим свойствам крыловидного профиля городов спроектирован так, чтобы выдерживать скорость ветра до 216 км в час. С сейсмической точки зрения мост способен выдержать землетрясение силой 7,1 балла по шкале Рихтера», — говорится на сайте проекта.

В то же время водителям нужно будет платить пошлину за проезд по мосту. Стоимость одного проезда на автомобиле составит от 4 до 7 евро за поездку.

Читайте также Какие страны украинцы считают дружественными (инфографика)

«Указанные тарифы обеспечат покрытие стоимости проекта в течение срока действия концессии, а также связанных с ним эксплуатационных расходов и расходов на плановое и внеплановое техническое обслуживание. В то же время городов обеспечит беспрепятственное сообщение между Сицилией и Калабрией за пошлиной, которое будет значительно ниже нынешней стоимости переправы через пролив», — добавили в сообщении.

Читайте также Италия представляет сеть маршрутов длиной 1500 км

Ранее писали, что Италия презентует сеть маршрутов протяженностью 1500 км.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.