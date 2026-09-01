США будут каждую неделю усиливать санкции против Ирана — Бессент Сегодня 02:17 — Мир

Министерство финансов США, вероятно, будет еженедельно вводить новые вторичные санкции против Ирана. Они должны усилить экономическое давление на страну.

Об этом в интервью Reuters заявил министр финансов США Скотт Бессент.

США усилят давление на банки

После введения санкций против отделения египетского Banque Misr в Объединенных Арабских Эмиратах 28 августа, из-за вероятных финансовых связей с Ираном, Бессент заявил, что следующим шагом может быть полное отключение учреждения от финансовой системы, работающей с американскими долларами.

«Вы увидите гораздо больше таких (санкционных. — Ред.) случаев еженедельно. Мы начинаем с банков и говорим банкам, что иранские деньги и помогать режиму — это неприемлемо», — сказал Бессент.

Он добавил, что намерен донести этот месседж до министров финансов и руководителей центральных банков стран G20 о необходимости разорвать экономические связи с Ираном или столкнуться со вторичными санкциями.

«Или вы с нами, или вы с иранцами. Не может быть лазее», — сказал министр.

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В то же время он отметил, что не соглашается с некоторыми критиками, утверждающими, что санкции против Ирана не будут успешными без введения вторичных санкций против китайских компаний.

Что известно о переговорах США и Ирана

Ранее сообщалось, что 26 мая 2026 года государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном по соглашению затягиваются из-за разногласий в формулировках документа.

27 мая в эфире государственного иранского телеканала IRIB сообщили о проекте меморандума, в котором предусмотрено, что «США прекратят блокаду», а Тегеран разблокирует Ормузский пролив. Однако в Белом доме опровергли эту информацию и назвали ее «полной выдумкой».

28 мая издание Axios со ссылкой на двух американских чиновников и один из источников из региона Персидского Залива сообщило, что команды переговорщиков США и Ирана договорились о подписании 60-дневного меморандума. Он предусматривает продолжение перемирия и начало переговоров по иранской ядерной программе.

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29 мая телеканал CNN со ссылкой на источники писал, что после получения Белым домом сообщения о том, что Иран согласен с последним проектом предложения по прекращению войны, президент Дональд Трамп сообщил советникам, что ему нужно несколько дней, чтобы решить, подписывать ли будущее соглашение.

Тогда же Трамп заявил, что США снимают «удивительную и беспрецедентную» морскую блокаду Ормузского пролива и требуют от Ирана отказа от ядерного оружия, открытия пролива для судоходства и уничтожения обогащенных ядерных материалов.

30 мая 2026 г. министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может частично ослабить санкции против Ирана в зависимости от результатов переговоров и выполнения условий возможного соглашения.

21 августа 2026 года министр финансов США Скотт Бессент заявил, что намерен ввести против Ирана санкции такой силы, что они обрушат его экономику.

НВ По материалам:

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