После введения санкций против отделения египетского Banque Misr в Объединенных Арабских Эмиратах 28 августа, из-за вероятных финансовых связей с Ираном, Бессент заявил, что следующим шагом может быть полное отключение учреждения от финансовой системы, работающей с американскими долларами.
«Вы увидите гораздо больше таких (санкционных. — Ред.) случаев еженедельно. Мы начинаем с банков и говорим банкам, что иранские деньги и помогать режиму — это неприемлемо», — сказал Бессент.
Он добавил, что намерен донести этот месседж до министров финансов и руководителей центральных банков стран G20 о необходимости разорвать экономические связи с Ираном или столкнуться со вторичными санкциями.
«Или вы с нами, или вы с иранцами. Не может быть лазее», — сказал министр.
В то же время он отметил, что не соглашается с некоторыми критиками, утверждающими, что санкции против Ирана не будут успешными без введения вторичных санкций против китайских компаний.
Что известно о переговорах США и Ирана
Ранее сообщалось, что 26 мая 2026 года государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном по соглашению затягиваются из-за разногласий в формулировках документа.
27 мая в эфире государственного иранского телеканала IRIB сообщили о проекте меморандума, в котором предусмотрено, что «США прекратят блокаду», а Тегеран разблокирует Ормузский пролив. Однако в Белом доме опровергли эту информацию и назвали ее «полной выдумкой».
28 мая издание Axios со ссылкой на двух американских чиновников и один из источников из региона Персидского Залива сообщило, что команды переговорщиков США и Ирана договорились о подписании 60-дневного меморандума. Он предусматривает продолжение перемирия и начало переговоров по иранской ядерной программе.
29 мая телеканал CNN со ссылкой на источники писал, что после получения Белым домом сообщения о том, что Иран согласен с последним проектом предложения по прекращению войны, президент Дональд Трамп сообщил советникам, что ему нужно несколько дней, чтобы решить, подписывать ли будущее соглашение.
Тогда же Трамп заявил, что США снимают «удивительную и беспрецедентную» морскую блокаду Ормузского пролива и требуют от Ирана отказа от ядерного оружия, открытия пролива для судоходства и уничтожения обогащенных ядерных материалов.
30 мая 2026 г. министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может частично ослабить санкции против Ирана в зависимости от результатов переговоров и выполнения условий возможного соглашения.
21 августа 2026 года министр финансов США Скотт Бессент заявил, что намерен ввести против Ирана санкции такой силы, что они обрушат его экономику.