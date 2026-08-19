ОАЭ останавливают все торгово-экономические отношения с Ираном Сегодня 21:22 — Мир

Объединенные Арабские Эмираты остановили всю торговлю, коммерческий обмен и операции с Исламской Республикой Иран.

Об этом заявила директор Департамента стратегических коммуникаций Министерства иностранных дел ОАЭ Афра Аль-Хамели, передает Укринформ со ссылкой на WAM.

«Учитывая региональную эскалацию, подрывающую региональный и международный мир и безопасность, вся торговля, коммерческий обмен и финансовые операции с Ираном остановлены до последующего сообщения», — говорится в заявлении.

Аль-Хамели опровергла все утверждения о состоянии экономических отношений между ОАЭ и Ираном и подтвердила приверженность Эмиратов «диалогу, сотрудничеству и региональной интеграции» как важным средствам продвижения мира, стабильности и процветания в регионе.

«ОАЭ остаются твердо привержены защите целостности международной финансовой системы в соответствии с международным правом и высокими мировыми стандартами», — подчеркнула Аль-Хамели.

Укрінформ По материалам:

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