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Депортационная служба и индивидуальный профиль иностранца: что предлагают в Польше

Мир
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Депортационная служба и индивидуальный профиль иностранца: что предлагают в Польше
Депортационная служба и индивидуальный профиль иностранца: что предлагают в Польше
Бывший премьер и лидер ассоциации Rozwój Plus Матеуш Моравецкий предложил создать индивидуальный профиль иностранца, оповещение о депортации и службу депортации.
Он подчеркнул, что для страны важно «национальное единство и идентичность поляков», пишет inpoland.net.pl
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Матеуш Моравецкий заявил, что стремится, чтобы Польша была «самой безопасной страной в мире». Именно это положено в основу проекта управления иммиграцией, над которым работает его новая политсила.
Бывший глава польского правительства отмечал, что его партия Rozwój Plus не соглашается с политикой подчинения Еврокомиссии в сфере миграционной политики. Политик сообщил, что его объединение подготовило программу, которая показывает, что «тот, кто хочет жить в Польше, должен соблюдать законы, уважать польскую культуру, учить польский язык и ассимилироваться с поляками».
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Не мультикультурализм, как говорила Ангела Меркель, а тотальная, жестокая ассимиляция. Нет мультикультурализма; нас интересует национальное единство и идентичность поляков, — заявил Моравецкий.
Он озвучил несколько предложений своей партии по иммиграции.
Среди предложений Rozwój Plus есть создание индивидуального профиля иммигранта, где будет собрана вся информация о законности пребывания, трудоустройства, уплаченных налогах, уплаченных взносах, а также будут содержаться данные о нарушении польского законодательства.
Вторым предложением бывшего премьер-министра было введение «уведомления о депортации». Как пояснил политик, если иностранец будет представлять угрозу безопасности или общественному порядку Польши, будет срабатывать так называемое предупреждение о депортации, то есть будет активироваться работа всех соответствующих служб и немедленно начинается процедура депортации.
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Также Моравецкий предлагает создать новый орган — депортационную службу. У сотрудников этой службы будет своя форма и они будут «четким признаком дополнительной безопасности и спокойствия на польских улицах».
Бывший премьер также призывает поляков возвращаться в Польшу со своим багажом опыта и капиталом, накопленным за границей, и инвестировать на родине.
По материалам:
Finance.ua
МиграцияПольша
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