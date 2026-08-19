Депортационная служба и индивидуальный профиль иностранца: что предлагают в Польше Сегодня 17:23 — Мир

Депортационная служба и индивидуальный профиль иностранца: что предлагают в Польше

Бывший премьер и лидер ассоциации Rozwój Plus Матеуш Моравецкий предложил создать индивидуальный профиль иностранца, оповещение о депортации и службу депортации.

Он подчеркнул, что для страны важно «национальное единство и идентичность поляков», пишет inpoland.net.pl

Матеуш Моравецкий заявил, что стремится, чтобы Польша была «самой безопасной страной в мире». Именно это положено в основу проекта управления иммиграцией, над которым работает его новая политсила.

Бывший глава польского правительства отмечал, что его партия Rozwój Plus не соглашается с политикой подчинения Еврокомиссии в сфере миграционной политики. Политик сообщил, что его объединение подготовило программу, которая показывает, что «тот, кто хочет жить в Польше, должен соблюдать законы, уважать польскую культуру, учить польский язык и ассимилироваться с поляками».

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Не мультикультурализм, как говорила Ангела Меркель, а тотальная, жестокая ассимиляция. Нет мультикультурализма; нас интересует национальное единство и идентичность поляков, — заявил Моравецкий.

Он озвучил несколько предложений своей партии по иммиграции.

Среди предложений Rozwój Plus есть создание индивидуального профиля иммигранта, где будет собрана вся информация о законности пребывания, трудоустройства, уплаченных налогах, уплаченных взносах, а также будут содержаться данные о нарушении польского законодательства.

Вторым предложением бывшего премьер-министра было введение «уведомления о депортации». Как пояснил политик, если иностранец будет представлять угрозу безопасности или общественному порядку Польши, будет срабатывать так называемое предупреждение о депортации, то есть будет активироваться работа всех соответствующих служб и немедленно начинается процедура депортации.

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Также Моравецкий предлагает создать новый орган — депортационную службу. У сотрудников этой службы будет своя форма и они будут «четким признаком дополнительной безопасности и спокойствия на польских улицах».

Бывший премьер также призывает поляков возвращаться в Польшу со своим багажом опыта и капиталом, накопленным за границей, и инвестировать на родине.

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