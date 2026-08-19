Еще одна страна изменила правила предоставления защиты украинцам призывного возраста

Требование по выполнению военных обязательств распространяется, в частности, на граждан Украины возраста призыва, тех, кто находится в резерве, и тех, кто добровольно вступил в ряды вооруженных сил. Швейцария не является юридически обязанным этим решением, принятым Советом ЕС.
Однако Федеральный совет считает, что в интересах Швейцарии согласовать свою практику с практикой ЕС. Следовательно, статус защиты S будет теперь предоставляться только лицам, выполняющим военные обязательства, которые они могут иметь в Украине. Это новое правило применяется ко всем новым заявлениям, поданным 20 августа или позже. Оно не влияет на лиц, которым уже предоставлен статус защиты S.
Ограничение статуса защиты S, применяемое к лицам, обязанным проходить военную службу, требует внесения изменений в общее решение Федерального совета от 8 октября 2025 года о предоставлении временной защиты в связи с ситуацией в Украине.
Продолжение интеграционных мер
Что касается продления статуса защиты S, Федеральный совет также решил продлить специальные меры поддержки беженцев из Украины с этим статусом до 4 марта 2028; эти меры, известные как Программа S, впервые были приняты 13 апреля 2022 года.
Лица, которым после пяти лет проживания в Швейцарии предоставляется вид на жительство категории B, связанный со статусом защиты S, имеют право на поддержку интеграции в рамках кантональных программ интеграции.