Еще одна страна изменила правила предоставления защиты украинцам призывного возраста Сегодня 18:00 — Мир

Еще одна страна изменила правила предоставления защиты украинцам призывного возраста

С 20 августа статус защиты S будет ограничен для некоторых других групп лиц. Федеральный совет Швейцарии принял решение на своем заседании 19 августа после консультаций с заинтересованными сторонами.

Об этом говорится в пресс-релизе Федерального департамента юстиции и полиции EJPD Швейцарии.

Какие ограничения

В то же время они решили ограничить доступ к временной защите в ЕС: с 31 июля временная защита предоставляется только тем, кто выполняет действующие в Украине военные обязательства.

Требование по выполнению военных обязательств распространяется, в частности, на граждан Украины возраста призыва, тех, кто находится в резерве, и тех, кто добровольно вступил в ряды вооруженных сил. Швейцария не является юридически обязанным этим решением, принятым Советом ЕС.

Однако Федеральный совет считает, что в интересах Швейцарии согласовать свою практику с практикой ЕС. Следовательно, статус защиты S будет теперь предоставляться только лицам, выполняющим военные обязательства, которые они могут иметь в Украине. Это новое правило применяется ко всем новым заявлениям, поданным 20 августа или позже. Оно не влияет на лиц, которым уже предоставлен статус защиты S.

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Ограничение статуса защиты S, применяемое к лицам, обязанным проходить военную службу, требует внесения изменений в общее решение Федерального совета от 8 октября 2025 года о предоставлении временной защиты в связи с ситуацией в Украине.

Продолжение интеграционных мер

Что касается продления статуса защиты S, Федеральный совет также решил продлить специальные меры поддержки беженцев из Украины с этим статусом до 4 марта 2028; эти меры, известные как Программа S, впервые были приняты 13 апреля 2022 года.

Лица, которым после пяти лет проживания в Швейцарии предоставляется вид на жительство категории B, связанный со статусом защиты S, имеют право на поддержку интеграции в рамках кантональных программ интеграции.

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Изменения после пяти лет проживания

С марта 2027 года первые украинцы, которые обратятся за защитой в Швейцарию, проживут здесь пять лет. Этот период имеет значение для статуса проживания этих лиц.

Закон об убежище предусматривает, что лица, нуждающиеся в защите, имеют право после пяти лет на получение вида на жительство (разрешение B), связанного со статусом защиты S.

Если статус защиты S будет аннулирован, эти виды на жительство автоматически утрачивают силу. Разрешения выдаются кантональными властями и не требуют одобрения SEM.

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