0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еще одна страна изменила правила предоставления защиты украинцам призывного возраста

Мир
94
Еще одна страна изменила правила предоставления защиты украинцам призывного возраста
Еще одна страна изменила правила предоставления защиты украинцам призывного возраста
С 20 августа статус защиты S будет ограничен для некоторых других групп лиц. Федеральный совет Швейцарии принял решение на своем заседании 19 августа после консультаций с заинтересованными сторонами.
Об этом говорится в пресс-релизе Федерального департамента юстиции и полиции EJPD Швейцарии.

Какие ограничения

В то же время они решили ограничить доступ к временной защите в ЕС: с 31 июля временная защита предоставляется только тем, кто выполняет действующие в Украине военные обязательства.
Читайте также
Требование по выполнению военных обязательств распространяется, в частности, на граждан Украины возраста призыва, тех, кто находится в резерве, и тех, кто добровольно вступил в ряды вооруженных сил. Швейцария не является юридически обязанным этим решением, принятым Советом ЕС.
Однако Федеральный совет считает, что в интересах Швейцарии согласовать свою практику с практикой ЕС. Следовательно, статус защиты S будет теперь предоставляться только лицам, выполняющим военные обязательства, которые они могут иметь в Украине. Это новое правило применяется ко всем новым заявлениям, поданным 20 августа или позже. Оно не влияет на лиц, которым уже предоставлен статус защиты S.
Читайте также
Ограничение статуса защиты S, применяемое к лицам, обязанным проходить военную службу, требует внесения изменений в общее решение Федерального совета от 8 октября 2025 года о предоставлении временной защиты в связи с ситуацией в Украине.

Продолжение интеграционных мер

Что касается продления статуса защиты S, Федеральный совет также решил продлить специальные меры поддержки беженцев из Украины с этим статусом до 4 марта 2028; эти меры, известные как Программа S, впервые были приняты 13 апреля 2022 года.
Лица, которым после пяти лет проживания в Швейцарии предоставляется вид на жительство категории B, связанный со статусом защиты S, имеют право на поддержку интеграции в рамках кантональных программ интеграции.
Читайте также

Изменения после пяти лет проживания

С марта 2027 года первые украинцы, которые обратятся за защитой в Швейцарию, проживут здесь пять лет. Этот период имеет значение для статуса проживания этих лиц.
Закон об убежище предусматривает, что лица, нуждающиеся в защите, имеют право после пяти лет на получение вида на жительство (разрешение B), связанного со статусом защиты S.
Если статус защиты S будет аннулирован, эти виды на жительство автоматически утрачивают силу. Разрешения выдаются кантональными властями и не требуют одобрения SEM.
По материалам:
Finance.ua
Мигранты
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems