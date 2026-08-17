Швейцария выделила около 730 тыс. долл. на сохранение Киево-Печерской лавры

Швейцария в сотрудничестве с ЮНЕСКО выделит 600 тысяч швейцарских франков (около 730 тысяч долларов США) на сохранение и реставрацию Киево-Печерской лавры — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Об этом пишет в заявлении министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
На что пойдут деньги
Денежные средства пойдут на защиту и восстановление памятника после российского удара по святыне за два месяца до празднования ее 975-летия.
Глава МИД Украины поблагодарил партнеров за солидарность, отметив, что Киево-Печерская лавра является неотъемлемой частью европейского и мирового культурного достояния.
В рамках визита в Киев Жак Гербер провел переговоры с министром культуры Татьяной Бережной и генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Энани по вопросу координации совместных действий по защите комплекса.