Швейцария выделила около 730 тыс. долл. на сохранение Киево-Печерской лавры Сегодня 14:12 — Фондовый рынок

Швейцария выделила около 730 тыс. долл. на сохранение Киево-Печерской лавры

Швейцария в сотрудничестве с ЮНЕСКО выделит 600 тысяч швейцарских франков (около 730 тысяч долларов США) на сохранение и реставрацию Киево-Печерской лавры — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом пишет в заявлении министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

На что пойдут деньги

Денежные средства пойдут на защиту и восстановление памятника после российского удара по святыне за два месяца до празднования ее 975-летия.

Глава МИД Украины поблагодарил партнеров за солидарность, отметив, что Киево-Печерская лавра является неотъемлемой частью европейского и мирового культурного достояния.

В рамках визита в Киев Жак Гербер провел переговоры с министром культуры Татьяной Бережной и генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Энани по вопросу координации совместных действий по защите комплекса.

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