Прокуратура вернула в коммунальную собственность здание на Подоле стоимостью более 4,1 млн грн (фото)
Подольская окружная прокуратура Киева через суд обязала вернуть в собственность территориальной громады столицы помещения общей площадью 84,6 кв. м, расположенные в здании по ул. Нижний Вал в Подольском районе Киева.
Суть дела
Установлено, что помещение выбыло из коммунальной собственности на основании судебного решения, принятого в 2010 году. В то же время его отменили в связи с представлением недостоверных сведений и использованием поддельных документов.
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Несмотря на отмену судебного решения, право собственности на помещение зарегистрировали за частным предприятием. В дальнейшем спорная недвижимость не раз продавалась.
Решением Хозяйственного суда города Киева иск прокуратуры об истребовании помещений стоимостью 4,1 млн грн удовлетворен в полном объеме . Суд обязал ответчика вернуть их в собственность территориальной общины города Киева.
Ранее мы писали, в Киеве разоблачили схему мошенничества с недвижимостью, в пределах которой одни и те же квартиры продавали нескольким покупателям. Участники схемы меняли технические характеристики помещений, использовали поддельные документы и переоформляли имущественные права на новых владельцев. Общая сумма установленного ущерба превысила 175 млн грн.
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