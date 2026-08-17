Как украинцам открывать доступ к международным инвестициям: перевод средств брокеру Сегодня 09:50 — Фондовый рынок

Как украинцам открыть доступ к международным инвестициям через брокера

Деньги должны работать, иначе они обесцениваются. Но для украинского инвестора путь на международные финансовые рынки напоминает квест с барьерами. Валютные ограничения, строгий финмониторинг и сложная налоговая отчетность заставляют многих откладывать инвестиции «до лучших времен».

На самом же деле есть возможность заводить средства в международные брокерские компании. В этой статье разбираем реальные маршруты для перевода денег, работу с документами и налогами, а также типичные ошибки новичков, которые могут стоить денег.

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Ограничения для украинцев в 2026 году

Украинцы могут покупать акции зарубежных компаний только с помощью международных брокеров. Но из-за полномасштабного вторжения Нацбанк ввел ряд ограничений, запрещающих свободно выводить средства за пределы страны:

запрет на прямое пополнение брокерских счетов за границей с мая 2022 года;

валютный контроль за операциями — ежемесячно можно купить валюты не более чем на 100 тыс. грн с последующим размещением на депозит.

Ограничения для частных инвесторов объясняются тем, что сейчас инвестиции за границу не являются приоритетными, поскольку во время военного положения ресурсы нужны внутри страны. Регулятор обещал пересмотреть эти ограничения, если макрофинансовая ситуация улучшится. Однако пока частные инвесторы вынуждены искать обходные пути. К счастью, они есть.

Второй важный фактор — внутренние ограничения брокеров. Мировые финансовые учреждения считают Украину высокорисковой юрисдикцией по двум причинам: из-за полномасштабной войны и угрозы использования их инфраструктуры для отмывания средств.

В настоящее время инвесторы с украинским паспортом могут открыть счета и покупать акции только у двух известных брокеров. Это Interactive Brokers (IBKR) и Freedom Finance Europe (FFE). Однако заметьте, что у FFE есть российские корни, а украинское подразделение брокера находится под санкциями СНБО.

Способы пополнить счета у брокеров

Запрещается осуществлять прямые переводы именно на счета брокеров. В то же время, можно пополнять счета в необанках или осуществлять переводы через платежные системы в пределах 100 тыс. грн в месяц (со всех карточек в одном банке).

Следует отметить, что каждый банк имеет право самостоятельно устанавливать лимиты. К примеру, для клиентов с высокой степенью риска максимально разрешенная сумма уменьшается до 50 тыс. гривен. А украинцы, официально зарабатывающие более 100 тыс. в месяц, могут подтвердить доходы и иметь увеличенные лимиты.

Сравнение основных методов перевода средств

Сервис Комиссия сервиса* Срок зачисления Преимущества Лимиты и ограничения Wise От 0,41 % до одного рабочего дня удобная интеграция с Interactive Brokers; низкие комиссии; быстрые переводы - пополнение только c валютных карт; – сейчас открыть счет можно только за пределами Украины. необанк Revolut SEPA ― 0–1 евро; международный перевод ― 0,15 % от суммы, но не менее 1,36 доллара до одного рабочего дня низкие комиссии; мгновенная конвертация валют; быстрые переводы - сейчас официально открыть счет можно только на территории ЕС; - пополнение только с валютных карт. необанк Zen SEPA ― 0–0,25 евро; SWIFT (USD) ― 0,10 % + 3–5 евро до одного рабочего дня простая верификация для украинцев; европейский IBAN-счет – высокая комиссия за пополнение счета необанка. Paysera SEPA ― 0–0,3 евро; SWIFT (USD) ― 15 евро до одного рабочего дня 30 переводов SEPA ежемесячно без комиссии; персональный европейский IBAN; простая верификация для украинцев - высокая комиссия по переводам SWIFT; - строгий финансовый мониторинг.

* Учитывайте также комиссию вашего банка за перевод средств

Пошаговая инструкция для начинающего инвестора

Рассмотрим процесс регистрации и верификации на сайте брокера на примере Interactive Brokers. Помните, что это американская площадка, поэтому все данные вводите латиницей.

Делимся инструкцией, как зарегистрировать свой аккаунт и пройти верификацию:

нажмите Open Account и выберите Start Application;

введите e-mail, имя пользователя, страну, создайте пароль;

подтвердите e-mail;

выберите тип счета (он может быть индивидуальным, коллективным или корпоративным);

заполните заявку, где нужно указать персональные данные — имя и фамилию, дату рождения и место жительства, контакты, документ для верификации и т. п. ;

; настройте счет — выберите основную валюту, укажите собственный инвестиционный опыт, оптимальные финансовые инструменты и торговые лимиты;

загрузите документы для верификации — паспорт (ID-карта) и документ, подтверждающий адрес проживания.

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Дальше остается ждать, пока система проверит данные. Обычно это занимает до трех дней. Учтите, что брокер имеет право продолжить проверку и попросить добавить еще некоторые документы для верификации.

Справка Finance.ua Важно! Политика брокера запрещает пользование торговой площадкой украинцам, зарегистрированным на временно оккупированных территориях или в районах ведения боевых действий. С большой вероятностью, они не пройдут верификацию.

Как пополнить баланс у брокера

Рассмотрим пополнение баланса Interactive Brokers через Wise. Этот способ используют чаще всего для экономии времени и средств, поскольку удобная интеграция платформ существенно упрощает перевод.

Что нужно сделать:

авторизоваться в Interactive Brokers;

найти в кабинете Transfer & Pay → Transfer Funds → Make a Deposit;

выбрать валюту и тип перевода (Deposit from Wise);

авторизоваться в Wise;

указать сумму для списывания и подтвердить транзакцию.

Даже если вы это делаете в первый раз — брокер предложит связать аккаунты.

Какие документы могут потребоваться

Начинающим инвесторам следует быть готовыми к тому, что платежные сервисы и брокер будут требовать подтверждения личности, а также захотят узнать больше информации о происхождении средств.

Нередко также инвесторов просят подтвердить саму транзакцию и что ее осуществляли именно вы. Помните, что пополнение третьих лиц запрещено. Если ФИО отправителя и получателя не совпадают, то транзакцию отклонят.

Подтвердить, что именно вы отправляете средства через необанк или сервис международных платежей поможет выписка из банка.

Подтвердить наличие брокерского счета можно сделав скриншот собственного профиля. Более надежный вариант для тех, кто пользуется Interactive Brokers, ― получить выписку из кабинета IBKR с вашим именем и номером счета.

Верификация личности

Финансовые учреждения и банки обязательно проводят процедуру проверки и подтверждения личности клиента, прежде чем разрешить ему пользоваться собственными услугами. Это называется Know Your Customer, но чаще используется аббревиатура KYC.

Для подтверждения личности потребуется ID-карта или загранпаспорт. Также могут попросить информацию о местонахождении инвестора. Его можно подтвердить следующими документами:

выписка из банковского счета;

квитанция об оплате коммунальных услуг;

выписка из реестра о прописке.

Обратите внимание, что эти документы должны быть не старше трех месяцев на момент представления.

Происхождение средств

Чаще всего о происхождении средств спрашивают начинающих инвесторов и тех, кто совершает большие транзакции. Легальность денег могут засвидетельствовать:

справка о доходах;

налоговая декларация (годовая или квартальная) с отметкой о принятии налоговой, а также выписка из банковского счета ФЛП;

договор купли-продажи недвижимости или авто вместе с выпиской из банка о получении средств;

акты выполненных работ, инвойсы или контракты (для фрилансеров);

свидетельство о праве на наследство или нотариально заверенный договор дарения.

Уплата налогов

Налогообложение ― это то, что пугает многих начинающих инвесторов. Это действительно трудная тема, поэтому многие обращаются за помощью к консультантам.

Кратко рассказываем основное, что нужно знать об уплате налогов. В первую очередь следует знать о двойном налогообложении.

По общему правилу, налоги уплачиваются дважды: сначала в стране, где зарегистрирован эмитент ценных бумаг, а затем в Украине. Но есть возможность оптимизировать затраты.

Налогообложение в США и Украине

К примеру, украинский инвестор приобрел американские акции. Базовая ставка налога на дивиденды для нерезидентов в США составляет 30%. Эти средства автоматически удерживает брокер. Однако между Украиной и США с 1999 года действует Соглашение об избежании двойного налогообложения, позволяющее снизить эту ставку:

15% на дивиденды — для розничных инвесторов, владеющих менее 10% акций компании (наиболее распространенный случай);

5% на дивиденды — если доля инвестора в компании составляет 10% и больше.

Чтобы уплатить налог по льготной ставке, нужно сначала заполнить и подать брокеру форму W-8BEN. Это документ с информацией об инвесторе с заявлением на понижение ставки. Если не подать его вовремя, придется оплатить 30% с дохода.

Справка Finance.ua Обратите внимание, что форму W-8BEN следует подавать каждые три года.

Другая ситуация, когда инвестор продал акции. В США такая прибыль не облагается налогом. Но в Украине его придется заплатить.

Относительно отечественных ставок. Обычно украинцы платят 18% налога на доходы и 5% военного сбора (ставка ВС всегда остается постоянной). Но для иностранных дивидендов ставка НДФЛ составляет 9% (об этом говорится в п.п. 167.5.4 Налогового кодекса Украины) + военный сбор. Однако это все равно больше, чем ставка по дивидендам украинских компаний ― 5% + ВС.

А вот налогообложение по продаже акций составляет 18% от чистой инвестиционной прибыли + военный сбор.

Как это выглядит на практике

Инвестор заполняет и представляет форму W-8BEN.

В США удерживают 15% из дивидендов .

. Налог в США (15%) полностью перекрывает украинский НДФЛ (9%), поэтому в Украине этот налог платить не нужно.

Однако важно уплатить военный сбор 5%.

Что еще стоит знать

Все иностранные доходы подлежат обязательному декларированию в Украине. Также обязательно учитывается факт уплаты налогов за границей. Все эти данные нужно вносить в ежегодную декларацию, которую следует подавать за прошлый год до 1 мая текущего.

Всегда конвертируйте прибыль в гривну по курсу НБУ на момент получения дохода. Налоговый кодекс считает гривну единственной валютой налогового учета.

Инвесторам также следует помнить о своевременной уплате налогов за инвестиционную деятельность. Это следует сделать до 1 августа текущего года за прошлый год.

Типичные ошибки инвесторов

Инвестирование — это не только возможность увеличить капитал, но и риск его потерять. Чтобы минимизировать потенциальный ущерб, помните о типичных ошибках инвесторов:

отсутствие основной цели и стратегии — поставьте перед собой финансовую цель и составьте стратегию инвестирования;

вложение средств в перегретые сектора ― не покупайте акции на пике их популярности, потому что это не их реальная стоимость, а спекулятивная;

желание быстро и много заработать — такая тактика ослепляет инвестора, и он не видит реальных рисков;

вкладывать средства только в один тип активов (например, акции), один сектор или страну — активы нужно максимально диверсифицировать;

покупка активов на эмоциях — обычно такая тактика заставляет покупать на пике цен и продавать в самом дне, что приведет к потере капитала;

брать кредит на инвестиции ― для этой цели нужно использовать только свободные средства, которые не понадобятся в ближайшие годы.

Помните: главная ошибка в инвестировании — медлить и откладывать начало на потом.

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