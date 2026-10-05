Запускаем 18 дополнительных шаттлов Kyiv City Express между правым и левым берегом.

Об этом Об этом пишет Укрзализныця.

Сроки

С 5 по 9 октября назначаем 18 дополнительных челночных рейсов Kyiv City Express Выдубичи — Дарница — Выдубичи, чтобы вы могли быстро и без пробок добраться на работу, по делам или вернуться домой в условиях усложненного движения через киевские мосты.

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Часы

18 шаттлов будут курсировать в самые пиковые часы утром и вечером: с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 21:00. Подробно расписание здесь.

На станции Выдубичи посадка и высадка будет происходить на 3-м пути. На станции Дарница — на 1 или 2 путях (слушайте внимательно объявление на станции).

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Дополнительные рейсы будут останавливаться на станции Березняки. Кроме челноков КСЭ, для поездок между правым и левым берегом вы можете воспользоваться графиковыми пригородными и региональными поездами, курсирующими в/из Нежина, Гребинки, Конотопа, Славутича. Они производят обязательные остановки на станциях Выдубичи и Дарница, а пригородные будут останавливаться еще и на станции Березняки.

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«Благодаря сочетанию дополнительных шаттлов и графиковых поездов с поездами КСЕ в пиковые часы будет курсировать до 6 рейсов между берегами, так что долго ждать следующего поезда не придется» — пишет компания.