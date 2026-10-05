С 5 по 9 октября назначаем 18 дополнительных челночных рейсов Kyiv City Express Выдубичи — Дарница — Выдубичи, чтобы вы могли быстро и без пробок добраться на работу, по делам или вернуться домой в условиях усложненного движения через киевские мосты.
Дополнительные рейсы будут останавливаться на станции Березняки. Кроме челноков КСЭ, для поездок между правым и левым берегом вы можете воспользоваться графиковыми пригородными и региональными поездами, курсирующими в/из Нежина, Гребинки, Конотопа, Славутича. Они производят обязательные остановки на станциях Выдубичи и Дарница, а пригородные будут останавливаться еще и на станции Березняки.
«Благодаря сочетанию дополнительных шаттлов и графиковых поездов с поездами КСЕ в пиковые часы будет курсировать до 6 рейсов между берегами, так что долго ждать следующего поезда не придется» — пишет компания.
Ранее мы писали, что Укрзализныця будет продавать отправки грузов.