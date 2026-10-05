0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укрзализныця получила новые вагоны украинского производства (детали)

Фондовый рынок
32
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Укрзализныця получила новые вагоны украинского производства (детали)
Укрзализныця получила новые вагоны украинского производства (детали)
Составы поездов пополнили 6 новых вагонов. Изготовлены они на украинском предприятии.
Об этом пишет «Укрзализныця».

Что там есть

Новые вагоны оборудованы мощными батареями для максимальной автономности в случае необходимости. Это особенно актуально, учитывая усиление атак врага по энергетике. При обесточивании батареи обеспечат работу туалетов, освещения, кондиционирования и т. д. Так что, даже если вагон продолжит движение под дизельным локомотивом, все удобства будут максимально долго сохранены.
Читайте также
«В вагонах — удобные верхние полки со столиками. Каждый новый вагон в условиях вражеских атак по подвижному составу — это возможность продолжать движение», — пишет компания.
Читайте также
Ранее писали, что «Укрзализныця» планирует создать международного лоукост-перевозчика, который будет соединять западные регионы Украины с крупными городами Центральной Европы. Проект предусматривает использование поездов европейской ширины колеи, чтобы обеспечить прямое сообщение со странами ЕС.
Маршруты планируют запустить из Ужгорода, Львова и Ковеля в Будапешт, Братиславу, Варшаву, Вену и Берлин.
К проекту хотят привлечь партнеров из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Его планируют развивать в пределах европейских транспортных коридоров TEN-T.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Укрзализныця
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems