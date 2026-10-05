Укрзализныця получила новые вагоны украинского производства (детали)

Составы поездов пополнили 6 новых вагонов. Изготовлены они на украинском предприятии.

Об этом пишет «Укрзализныця».

Кстати, туристическая страховка за границу за 5 минут и полис у вас на email

Что там есть

Новые вагоны оборудованы мощными батареями для максимальной автономности в случае необходимости. Это особенно актуально, учитывая усиление атак врага по энергетике. При обесточивании батареи обеспечат работу туалетов, освещения, кондиционирования и т. д. Так что, даже если вагон продолжит движение под дизельным локомотивом, все удобства будут максимально долго сохранены.

«В вагонах — удобные верхние полки со столиками. Каждый новый вагон в условиях вражеских атак по подвижному составу — это возможность продолжать движение», — пишет компания.

Читайте также Укрзализныця планирует создать лоукост-перевозчика в ЕС

Проект предусматривает использование поездов европейской ширины колеи, чтобы обеспечить прямое сообщение со странами ЕС. Ранее писали , что «Укрзализныця» планирует создать международного лоукост-перевозчика, который будет соединять западные регионы Украины с крупными городами Центральной Европы.Проект предусматривает использование поездов европейской ширины колеи, чтобы обеспечить прямое сообщение со странами ЕС.

Маршруты планируют запустить из Ужгорода, Львова и Ковеля в Будапешт, Братиславу, Варшаву, Вену и Берлин.