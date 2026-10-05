Укрзализныця получила новые вагоны украинского производства (детали)

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Что там есть
Новые вагоны оборудованы мощными батареями для максимальной автономности в случае необходимости. Это особенно актуально, учитывая усиление атак врага по энергетике. При обесточивании батареи обеспечат работу туалетов, освещения, кондиционирования и т. д. Так что, даже если вагон продолжит движение под дизельным локомотивом, все удобства будут максимально долго сохранены.
Ранее писали, что «Укрзализныця» планирует создать международного лоукост-перевозчика, который будет соединять западные регионы Украины с крупными городами Центральной Европы. Проект предусматривает использование поездов европейской ширины колеи, чтобы обеспечить прямое сообщение со странами ЕС.
Маршруты планируют запустить из Ужгорода, Львова и Ковеля в Будапешт, Братиславу, Варшаву, Вену и Берлин.
К проекту хотят привлечь партнеров из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Его планируют развивать в пределах европейских транспортных коридоров TEN-T.