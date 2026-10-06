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Дата-центр в Киеве прекращает работу после атаки рф (фото)

Фондовый рынок
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Дата-центр в Киеве прекращает работу после атаки рф (фото)
Дата-центр в Киеве прекращает работу после атаки рф (фото)
После массированной вражеской атаки в Киеве прекращает работу дата-центр «Омега Телеком».
Об этом сообщает в заявлении компания «Омега Телеком».
«Должны констатировать факт: после массированной вражеской атаки Киевский дата-центр 'Омега Телеком' прекращает свою работу», — говорится в обращении к партнерам.
Компания продолжает восстанавливать каналы связи и доступ в Интернет на запасных площадках.
<i>Фото из facebook компании</i>
Фото из facebook компании
«Это сложный момент для нас, но мы не останавливаемся!», — подчеркнули в «Омега Телеком».
Напомним, дата-центр — это место, где стоят серверы, системы хранения данных и все оборудование для их работы. От таких объектов зависит работа сайтов, приложений, интернет-провайдеров, бизнеса и онлайн-торговли.
<i>Фото из facebook компании</i>
Фото из facebook компании
россия атакует дата-центры в Украине уже не впервые. В последнюю неделю под удары попадали и другие подобные объекты.
По материалам:
Finance.ua
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