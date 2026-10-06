Дата-центр в Киеве прекращает работу после атаки рф (фото)

После массированной вражеской атаки в Киеве прекращает работу дата-центр «Омега Телеком».

Об этом сообщает в заявлении компания «Омега Телеком».

«Должны констатировать факт: после массированной вражеской атаки Киевский дата-центр 'Омега Телеком' прекращает свою работу», — говорится в обращении к партнерам.

Компания продолжает восстанавливать каналы связи и доступ в Интернет на запасных площадках.

Фото из facebook компании

«Это сложный момент для нас, но мы не останавливаемся!», — подчеркнули в «Омега Телеком».

Напомним, дата-центр — это место, где стоят серверы, системы хранения данных и все оборудование для их работы. От таких объектов зависит работа сайтов, приложений, интернет-провайдеров, бизнеса и онлайн-торговли.

Фото из facebook компании