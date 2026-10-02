Защита вкладчиков и новые требования к капиталу: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, изменяющий правила работы банков и институтов совместного инвестирования. Документ предусматривает новые механизмы вывода неплатежеспособных банков с рынка, повышение требований к их уставному капиталу и расширение возможностей для инвестиционных фондов.

Об этом свидетельствует информация в карточке соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

Одна из главных целей закона — усилить защиту вкладчиков и повысить надежность банковской системы.

Как изменится вывод неплатежеспособных банков с рынка

Ранее ликвидация была наиболее распространенным способом выведения банка с рынка после признания его неплатежеспособным. Теперь Фонд гарантирования вкладов физических лиц будет стараться передать клиентов и действующие сервисы такого банка надежному финансовому учреждению еще до начала его ликвидации.

Закон также предусматривает более четкое разграничение полномочий и координацию действий Национального банка Украины и ФГВФЛ.

Кроме того, увеличится объем информации, которую Нацбанк будет передавать Фонду при работе с проблемными и неплатежеспособными банками.

Требования к капиталу банков повысят

Документ увеличивает минимальный размер уставного капитала банков с 200 млн грн до 250 млн грн. Это должно приблизить украинские требования к капиталу банков к нормам законодательства Европейского Союза.

Действующим банкам предоставят шесть месяцев для увеличения капитала в соответствии с новыми требованиями.

Какие изменения предусмотрены для инвестиционных фондов

Закон также отменяет требования к обязательной минимальной сумме для физических лиц в квалификационные фонды. Эти фонды получили право покупать ОВГЗ, что делает их инвестиционные портфели более безопасными.