От ОВГЗ до корпоративных облигаций: как меняется украинский рынок инвестиций

Украинский рынок капитала постепенно выходит за пределы ОВГЗ. Параллельно с государственными облигациями развиваются корпоративные бумаги, инвестиционные фонды и другие инструменты, однако для их масштабирования рынка нужны качественные эмитенты, понятные правила и больше инвесторов.

Обсудили представители Таскомбанка, OTP Capital, ICU и Inzhur в ходе круглого стола «От ОВГЗ до альтернатив: как перезагрузить украинский рынок капитала», проведенного «Финансовым клубом».

Количество инвесторов продолжает расти

За последние годы к рынку ценных бумаг присоединились десятки тысяч новых инвесторов. Если в начале 2021 года в Украине было около 22 тысяч счетов в ценных бумагах, то в начале 2023 их количество достигло примерно 120 тысяч.

То есть только за короткий период к инвестиционному рынку прибавилось около 100 тысяч человек.

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В дальнейшем количество новых инвесторов увеличивалось примерно на 30 тысяч ежегодно.

В то же время потенциальная аудитория рынка гораздо больше. По оценкам участников дискуссии, около 200 тысяч украинцев хотя бы раз инвестировали в ценные бумаги.

Корпоративные облигации: что нужно бизнесу

Одним из главных альтернативных инструментов ОВГЗ участники назвали корпоративные облигации. Однако инвестор в этом случае берет на себя больше риск, поскольку такие бумаги не имеют той же государственной гарантии, что ОВГЗ.

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В зависимости от эмитента рыночная доходность гривневых корпоративных облигаций составляет примерно 19−21% годовых. К ставке по ОВГЗ добавляется премия за риск конкретной компании:

для более надежных заемщиков она может составлять около 0,5%;

для более рисковых — достигать 5−6%.

Корпоративные облигации являются беззалоговым инструментом, поэтому более высокая доходность должна компенсировать инвестору дополнительный риск.

Для компании самого выпуска бумаг недостаточно — нужно еще убедить инвесторов давать ей деньги.

По словам участников дискуссии, бизнесу для выхода на рынок нужны:

прозрачная финансовая отчетность;

положительная кредитная история;

четкое объяснение, зачем привлекаются средства;

готовность показывать, как будет использоваться капитал;

открытость руководства и владельцев к общению с инвесторами;

понимание стоимости такого финансирования.

Сам процесс выпуска облигаций за последние годы стал проще. В то же время, главным вызовом остается поиск достаточного количества инвесторов.

Какие проблемы остаются на рынке

Участники круглого стола особо обратили внимание на качество эмитентов. На рынке нужно больше компаний со стабильным бизнесом, открытой информацией, надлежащим корпоративным управлением и кредитной историей.

В то же время, по словам участников дискуссии, корпоративный сегмент продемонстрировал устойчивость во время полномасштабной войны: за этот период не было дефолтов по корпоративным облигациям, о которых они говорили.

Еще одна проблема — возможности для диверсификации. Отдельному инвестору сложно самостоятельно распределить средства между 10−20 разными эмитентами.

Поэтому на рынке появляются продукты, объединяющие корпоративные облигации нескольких компаний в портфель. Ожидается, что таких решений станет больше.

Инвестиционные фонды могут привлекать больше людей

Еще одним направлением развития рынка участники назвали инвестиционные фонды. Они позволяют инвестору не формировать портфель самостоятельно — этим занимаются профессиональные управляющие активами.

В частности, речь идет о фондах, через которые небольшие инвесторы могут вкладывать средства в недвижимость и другие реальные активы с помощью инструментов фондового рынка.

По оценке одного из участников дискуссии, только один из таких продуктов уже привлек около 133 тысяч розничных инвесторов.