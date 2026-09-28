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OTP Bank рассматривает возможность полного выхода из россии

Фондовый рынок
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Пересмотр стратегии по российскому бизнесу должен завершиться к концу 2026 года.
Пересмотр стратегии по российскому бизнесу должен завершиться к концу 2026 года.
Крупнейший банк Венгрии OTP Bank рассматривает возможность полностью прекратить деятельность в россии. Финучреждение пересматривает стратегию по российскому бизнесу на фоне планов расширения присутствия в странах Балтии.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление генерального директора OTP Group Петера Чани.

OTP Bank определится со стратегией до конца 2026 года

По словам Чани, пересмотр стратегии в отношении российского бизнеса должен завершиться к концу 2026 года. При принятии решения банк будет учитывать долгосрочные интересы акционеров и планы международной экспансии.
После начала полномасштабного вторжения россии в Украину OTP уже сократил свою деятельность на российском рынке. Банк прекратил корпоративное кредитование и вывел внутригрупповое финансирование из ооссии. В настоящее время его операции в стране сосредоточены преимущественно на потребительском кредитовании.
Несмотря на сокращение деятельности, российский бизнес продолжает приносить OTP прибыль. По данным Bloomberg, банк уже репатриировал из россии около $880 млн дивидендов.
В то же время, доля OTP на российском банковском рынке составляет около 0,4% по активам.
По материалам:
fintechinsider
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