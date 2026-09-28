Meta приблизилась к капитализации $2 трлн после запуска ИИ-помощника Muse

Еще несколько недель назад акции Meta были среди самых больших неудачников индекса S&P 500, а инвесторы сомневались, окупятся ли огромные расходы компании на искусственный интеллект. Теперь ситуация кардинально изменилась: после запуска нового ИИ-помощника Muse бумаги Meta стремительно пошли вверх.

Об этом пишет Bloomberg

В сентябре акции компании выросли примерно на 36%. Если тенденция сохранится, это станет лучшим месячным результатом Meta с июля 2013 года. Компании также осталось около 1% роста, чтобы ее рыночная капитализация снова достигла отметки в $2 трлн.

Muse изменил отношение инвесторов к Meta

Новый персональный ИИ-помощник Muse быстро поднялся на вершину рейтингов приложений, что усилило оптимизм по поводу стратегии Meta в сфере искусственного интеллекта.

Инвесторы раньше опасались, что масштабные вложения в ИИ могут не принести достаточной отдачи. Теперь успех Muse воспринимается как сигнал о том, что новые ИИ-продукты Meta могут создать дополнительные источники дохода.

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«Muse четко подтверждает стратегию Meta в сфере ИИ после полутора лет, в течение которых акции практически стояли на месте, поскольку инвесторы не понимали, будет ли ИИ положительным или отрицательным фактором для компании», — отметил соучредитель и управляющий партнер Asymmetric Capital Partners Роб Бирдеман.

Возобновление акций началось еще в конце августа, когда Meta согласилась выплатить до $18 млрд для урегулирования судебного иска по ее социальным сетям. Это устранило один из факторов давления на акции.

Однако главным драйвером нынешнего роста стали ожидания новых продуктов на основе ИИ и потенциального увеличения доходов от них.

Meta уже заключила партнерства в сфере продаж продуктов с Maplebear, владельцем Instacart, а также с туристическим сервисом Expedia. На презентации Connect компания также показала карманный гаджет Muse Charm и версии очков без камер.

Расходы Meta на ИИ продолжают расти

Несмотря на оптимизм инвесторов, Meta еще должна доказать, что масштабные инвестиции в искусственный интеллект смогут приносить достаточно денег.

В этом году капитальные расходы компании, по прогнозам, составят почти $140 млрд — вдвое больше, чем примерно $70 млрд в 2025 году. Ожидается, что в 2027 году они вырастут до $197 млрд, а в 2028 году — до $215 млрд.

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Из-за таких расходов Meta может перейти от положительного к отрицательному свободному денежному потоку. После $46 млрд в 2025 году аналитики ожидают показатель на уровне минус $6,4 млрд в 2026 и минус $29,2 млрд в 2027 году.

В то же время, прогнозируется, что продажи Meta в этом году возрастут на 26% — до $254 млрд, а чистая прибыль увеличится на 33% — до $80,6 млрд. На следующий год аналитики ожидают замедления роста: до 20% для выручки и 9% для прибыли.

По данным Bloomberg, более 90% отслеживаемых агентством аналитиков рекомендуют покупать акции Meta. В то же время, их текущая цена уже находится примерно на уровне средней целевой цены аналитиков, что может ограничивать потенциал дальнейшего роста в течение следующих 12 месяцев.