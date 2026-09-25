10 крупнейших иностранных инвесторов мира (инфографика)

В 2025 году международные компании объявили о новых инвестициях за рубежом более чем на $1,3 трлн. Значительная часть направлена ​​на производство чипов, дата-центры, энергетику и другую крупную инфраструктуру.

Крупнейшим инвестором стала тайваньская TSMC, объявившая о дополнительных вложениях в США на $100 млрд. Со ссылкой на Visual Capitalist рассказываем, какие компании вошли в десятку крупнейших иностранных инвесторов в 2025 году.

Кто вошел в ТОП-10

В десятку крупнейших иностранных инвесторов по объему заявленных капиталовложений в 2025 году вошли:

TSMC — $100 млрд, технологии ByteDance — $45,1 млрд, технологии MGX Fund Management — $43,4 млрд, финансы Brookfield Asset Management — $28,2 млрд, финансы Alphabet — $25,1 млрд, технологии DAMAC Holding — $24,6 млрд, недвижимость Iberdrola — $24,3 млрд, коммунальные услуги Microsoft — $17,7 млрд, технологии Woodside Energy — $17,5 млрд, энергетика Micron Technology — $16,6 млрд, технологии

Данные основаны на рейтинге The fDi Report 2026. В него включены только объявления о новых проектах прямых иностранных инвестиций (greenfield FDI). Слияния и поглощения компаний, а также внутрикорпоративные кредиты в рейтинг не входят.

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Что известно о лидере рейтинга — TSMC

Лидером рейтинга стала тайваньская TSMC, крупнейший в мире производитель полупроводников. В 2025 году компания объявила о дополнительных $100 млрд инвестиций в производство в американской Аризоне.

TSMC планирует направить средства на расширение производственных мощностей в районе Финикса. Речь идет, в частности, о строительстве новых предприятий для выпуска передовых чипов. В 2026 году компания уточнила, что дополнительные инвестиции предполагают строительство еще четырех фабов для производства чипов по технологиям 2 нм и более передовыми процессами.

Первую инвестицию в Аризону TSMC объявила еще в 2020 году — тогда речь шла примерно о $12 млрд. Строительство заводов в США должно было уменьшить зависимость глобальной цепи поставок полупроводников от производства на Тайване.

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Компания постепенно увеличивала вложения в американский проект на фоне роста спроса на передовые чипы, в частности искусственного интеллекта. По данным TSMC, первый завод в Аризоне уже производит чипы по 4-нм технологии, а второй, рассчитанный на 3-нм производство, должен начать массовый выпуск продукции в 2027 году.

После дополнительных инвестиций, объявленных в 2026 году, общий объем запланированных вложений TSMC в Аризону достиг $265 млрд. Проект предусматривает создание 10 фабов, двух предприятий для передовой упаковки чипов и научно-исследовательского центра.

Ожидается, что расширение создаст тысячи высокотехнологичных рабочих мест. В настоящее время TSMC Arizona уже имеет более 3500 работников, а по завершении заявленных проектов около 30% производственных мощностей компании для чипов по технологии 2 нм и более передовых процессов будет сосредоточено в Аризоне.

Такой масштаб инвестиций делает проект TSMC самой крупной иностранной инвестицией в истории США.

Технологические компании доминируют в рейтинге

В общей сложности технологический сектор занял пять из десяти мест в рейтинге крупнейших иностранных инвесторов.

На втором месте оказалась ByteDance — китайская материнская компания TikTok. Она объявила об инвестициях на $45,1 млрд, причем почти $40 млрд из этой суммы приходится на планы построить крупный дата-центр в Бразилии. Ожидается, что проект создаст около 5 тыс. рабочих мест.

Среди других крупных технологических инвесторов — Alphabet с $25,1 млрд. и Microsoft с $17,7 млрд. В частности, дочерняя компания Alphabet Google планирует вложить более $5 млрд. в крупный дата-центр в Бельгии, чтобы удовлетворить рост спроса на облачные сервисы Google Cloud.

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В то же время, инвестиции в цифровую инфраструктуру стали важным направлением и для компаний за пределами технологического сектора, особенно в Европе.

Например, эмиратская государственная инвестиционная компания MGX Fund Management, специализирующаяся на глобальных технологиях искусственного интеллекта, объявила об инвестициях примерно на $43,4 млрд. Среди них крупный проект дата-центра во Франции, который должен стать одним из крупнейших в Европе.