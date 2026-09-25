10 крупнейших иностранных инвесторов мира (инфографика)

В 2025 году международные компании объявили о новых инвестициях за рубежом более чем на $1,3 трлн. Значительная часть направлена на производство чипов, дата-центры, энергетику и другую крупную инфраструктуру.
Крупнейшим инвестором стала тайваньская TSMC, объявившая о дополнительных вложениях в США на $100 млрд. Со ссылкой на Visual Capitalist рассказываем, какие компании вошли в десятку крупнейших иностранных инвесторов в 2025 году.
Кто вошел в ТОП-10
В десятку крупнейших иностранных инвесторов по объему заявленных капиталовложений в 2025 году вошли:
TSMC — $100 млрд, технологии
ByteDance — $45,1 млрд, технологии
MGX Fund Management — $43,4 млрд, финансы
Brookfield Asset Management — $28,2 млрд, финансы
Alphabet — $25,1 млрд, технологии
DAMAC Holding — $24,6 млрд, недвижимость
Iberdrola — $24,3 млрд, коммунальные услуги
Microsoft — $17,7 млрд, технологии
Woodside Energy — $17,5 млрд, энергетика
Micron Technology — $16,6 млрд, технологии
Данные основаны на рейтинге The fDi Report 2026. В него включены только объявления о новых проектах прямых иностранных инвестиций (greenfield FDI). Слияния и поглощения компаний, а также внутрикорпоративные кредиты в рейтинг не входят.
Лидером рейтинга стала тайваньская TSMC, крупнейший в мире производитель полупроводников. В 2025 году компания объявила о дополнительных $100 млрд инвестиций в производство в американской Аризоне.
TSMC планирует направить средства на расширение производственных мощностей в районе Финикса. Речь идет, в частности, о строительстве новых предприятий для выпуска передовых чипов. В 2026 году компания уточнила, что дополнительные инвестиции предполагают строительство еще четырех фабов для производства чипов по технологиям 2 нм и более передовыми процессами.
Первую инвестицию в Аризону TSMC объявила еще в 2020 году — тогда речь шла примерно о $12 млрд. Строительство заводов в США должно было уменьшить зависимость глобальной цепи поставок полупроводников от производства на Тайване.
Компания постепенно увеличивала вложения в американский проект на фоне роста спроса на передовые чипы, в частности искусственного интеллекта. По данным TSMC, первый завод в Аризоне уже производит чипы по 4-нм технологии, а второй, рассчитанный на 3-нм производство, должен начать массовый выпуск продукции в 2027 году.
После дополнительных инвестиций, объявленных в 2026 году, общий объем запланированных вложений TSMC в Аризону достиг $265 млрд. Проект предусматривает создание 10 фабов, двух предприятий для передовой упаковки чипов и научно-исследовательского центра.
Ожидается, что расширение создаст тысячи высокотехнологичных рабочих мест. В настоящее время TSMC Arizona уже имеет более 3500 работников, а по завершении заявленных проектов около 30% производственных мощностей компании для чипов по технологии 2 нм и более передовых процессов будет сосредоточено в Аризоне.
Такой масштаб инвестиций делает проект TSMC самой крупной иностранной инвестицией в истории США.
Технологические компании доминируют в рейтинге
В общей сложности технологический сектор занял пять из десяти мест в рейтинге крупнейших иностранных инвесторов.
На втором месте оказалась ByteDance — китайская материнская компания TikTok. Она объявила об инвестициях на $45,1 млрд, причем почти $40 млрд из этой суммы приходится на планы построить крупный дата-центр в Бразилии. Ожидается, что проект создаст около 5 тыс. рабочих мест.
Среди других крупных технологических инвесторов — Alphabet с $25,1 млрд. и Microsoft с $17,7 млрд. В частности, дочерняя компания Alphabet Google планирует вложить более $5 млрд. в крупный дата-центр в Бельгии, чтобы удовлетворить рост спроса на облачные сервисы Google Cloud.
В то же время, инвестиции в цифровую инфраструктуру стали важным направлением и для компаний за пределами технологического сектора, особенно в Европе.
Например, эмиратская государственная инвестиционная компания MGX Fund Management, специализирующаяся на глобальных технологиях искусственного интеллекта, объявила об инвестициях примерно на $43,4 млрд. Среди них крупный проект дата-центра во Франции, который должен стать одним из крупнейших в Европе.
Канадская Brookfield Asset Management также направила значительные средства в европейскую цифровую инфраструктуру и ИИ. В 2025 году компания объявила о greenfield-инвестициях примерно на $28,2 млрд, преимущественно во Франции и Швеции. Ожидается, что эти проекты создадут около 4,8 тыс. рабочих мест.