0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

10 крупнейших иностранных инвесторов мира (инфографика)

Фондовый рынок
40
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Инвестиции
Инвестиции
В 2025 году международные компании объявили о новых инвестициях за рубежом более чем на $1,3 трлн. Значительная часть направлена ​​на производство чипов, дата-центры, энергетику и другую крупную инфраструктуру.
Крупнейшим инвестором стала тайваньская TSMC, объявившая о дополнительных вложениях в США на $100 млрд. Со ссылкой на Visual Capitalist рассказываем, какие компании вошли в десятку крупнейших иностранных инвесторов в 2025 году.

Кто вошел в ТОП-10

В десятку крупнейших иностранных инвесторов по объему заявленных капиталовложений в 2025 году вошли:
  1. TSMC — $100 млрд, технологии
  2. ByteDance — $45,1 млрд, технологии
  3. MGX Fund Management — $43,4 млрд, финансы
  4. Brookfield Asset Management — $28,2 млрд, финансы
  5. Alphabet — $25,1 млрд, технологии
  6. DAMAC Holding — $24,6 млрд, недвижимость
  7. Iberdrola — $24,3 млрд, коммунальные услуги
  8. Microsoft — $17,7 млрд, технологии
  9. Woodside Energy — $17,5 млрд, энергетика
  10. Micron Technology — $16,6 млрд, технологии
Данные основаны на рейтинге The fDi Report 2026. В него включены только объявления о новых проектах прямых иностранных инвестиций (greenfield FDI). Слияния и поглощения компаний, а также внутрикорпоративные кредиты в рейтинг не входят.
Место для вашей рекламы
10 крупнейших иностранных инвесторов мира (инфографика)

Что известно о лидере рейтинга — TSMC

Лидером рейтинга стала тайваньская TSMC, крупнейший в мире производитель полупроводников. В 2025 году компания объявила о дополнительных $100 млрд инвестиций в производство в американской Аризоне.
TSMC планирует направить средства на расширение производственных мощностей в районе Финикса. Речь идет, в частности, о строительстве новых предприятий для выпуска передовых чипов. В 2026 году компания уточнила, что дополнительные инвестиции предполагают строительство еще четырех фабов для производства чипов по технологиям 2 нм и более передовыми процессами.
Первую инвестицию в Аризону TSMC объявила еще в 2020 году — тогда речь шла примерно о $12 млрд. Строительство заводов в США должно было уменьшить зависимость глобальной цепи поставок полупроводников от производства на Тайване.
Читайте также
Компания постепенно увеличивала вложения в американский проект на фоне роста спроса на передовые чипы, в частности искусственного интеллекта. По данным TSMC, первый завод в Аризоне уже производит чипы по 4-нм технологии, а второй, рассчитанный на 3-нм производство, должен начать массовый выпуск продукции в 2027 году.
После дополнительных инвестиций, объявленных в 2026 году, общий объем запланированных вложений TSMC в Аризону достиг $265 млрд. Проект предусматривает создание 10 фабов, двух предприятий для передовой упаковки чипов и научно-исследовательского центра.
Ожидается, что расширение создаст тысячи высокотехнологичных рабочих мест. В настоящее время TSMC Arizona уже имеет более 3500 работников, а по завершении заявленных проектов около 30% производственных мощностей компании для чипов по технологии 2 нм и более передовых процессов будет сосредоточено в Аризоне.
Такой масштаб инвестиций делает проект TSMC самой крупной иностранной инвестицией в истории США.

Технологические компании доминируют в рейтинге

В общей сложности технологический сектор занял пять из десяти мест в рейтинге крупнейших иностранных инвесторов.
На втором месте оказалась ByteDance — китайская материнская компания TikTok. Она объявила об инвестициях на $45,1 млрд, причем почти $40 млрд из этой суммы приходится на планы построить крупный дата-центр в Бразилии. Ожидается, что проект создаст около 5 тыс. рабочих мест.
Среди других крупных технологических инвесторов — Alphabet с $25,1 млрд. и Microsoft с $17,7 млрд. В частности, дочерняя компания Alphabet Google планирует вложить более $5 млрд. в крупный дата-центр в Бельгии, чтобы удовлетворить рост спроса на облачные сервисы Google Cloud.
Читайте также
В то же время, инвестиции в цифровую инфраструктуру стали важным направлением и для компаний за пределами технологического сектора, особенно в Европе.
Например, эмиратская государственная инвестиционная компания MGX Fund Management, специализирующаяся на глобальных технологиях искусственного интеллекта, объявила об инвестициях примерно на $43,4 млрд. Среди них крупный проект дата-центра во Франции, который должен стать одним из крупнейших в Европе.
Канадская Brookfield Asset Management также направила значительные средства в европейскую цифровую инфраструктуру и ИИ. В 2025 году компания объявила о greenfield-инвестициях примерно на $28,2 млрд, преимущественно во Франции и Швеции. Ожидается, что эти проекты создадут около 4,8 тыс. рабочих мест.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Фондовый рынокИнвестицииТехнологии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems