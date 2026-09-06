Объем капитальных инвестиций вырос почти на 10%
Какие отрасли получили больше всего финансов
- машины, оборудование и инвентарь — 36,1%;
- инженерные сооружения — 22,4%;
- нежилые здания — 11,4%;
- транспортные средства — 10,7%.
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