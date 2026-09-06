Объем капитальных инвестиций вырос почти на 10% Сегодня 09:02 — Казна и Политика

Украинские гривны, Фото: magnific

Объем капитальных инвестиций в Украине в январе — июне 2026 года составил 307,9 млрд грн, что на 9,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Какие отрасли получили больше всего финансов

Согласно обнародованным данным, наибольшее количество средств за первое полугодие было направлено в промышленность — 121,5 млрд грн (39,5% общего объема) и сельское, лесное и рыбное хозяйство — 35,0 млрд грн (11,4%).

На оптовую и розничную торговлю пришлось 29,6 млрд грн (9,6%), а на строительство — 26,2 млрд грн (8,5%).

Почти все капитальные инвестиции — 94,5% - пришлись на материальные активы.

Самая высокая доля средств пошла на:

машины, оборудование и инвентарь — 36,1%;

инженерные сооружения — 22,4%;

нежилые здания — 11,4%;

транспортные средства — 10,7%.

Доля инвестиций в нематериальные активы составила 5,5%.

В региональном разрезе безоговорочным лидером по объему привлеченных средств остается Киев, где сосредоточено 128,5 млрд грн, или 41,7% общеукраинского показателя.

Укрінформ По материалам:

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