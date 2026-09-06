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Объем капитальных инвестиций вырос почти на 10%

Казна и Политика
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Украинские гривны
Украинские гривны, Фото: magnific
Объем капитальных инвестиций в Украине в январе — июне 2026 года составил 307,9 млрд грн, что на 9,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Какие отрасли получили больше всего финансов

Согласно обнародованным данным, наибольшее количество средств за первое полугодие было направлено в промышленность — 121,5 млрд грн (39,5% общего объема) и сельское, лесное и рыбное хозяйство — 35,0 млрд грн (11,4%).
На оптовую и розничную торговлю пришлось 29,6 млрд грн (9,6%), а на строительство — 26,2 млрд грн (8,5%).
Почти все капитальные инвестиции — 94,5% - пришлись на материальные активы.
Самая высокая доля средств пошла на:
  • машины, оборудование и инвентарь — 36,1%;
  • инженерные сооружения — 22,4%;
  • нежилые здания — 11,4%;
  • транспортные средства — 10,7%.
Доля инвестиций в нематериальные активы составила 5,5%.
В региональном разрезе безоговорочным лидером по объему привлеченных средств остается Киев, где сосредоточено 128,5 млрд грн, или 41,7% общеукраинского показателя.
По материалам:
Укрінформ
Инвестиции
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