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Госаудитслужба начала проверку выполнения соглашения о фонде восстановления Украины и США

Казна и Политика
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В фокусе внимания аудиторов – соблюдение условий Соглашения о фонде восстановления
В фокусе внимания аудиторов – соблюдение условий Соглашения о фонде восстановления
Государственная аудиторская служба Украины приступила к ежегодному аудиту выполнения соглашений, связанных с деятельностью Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления (URIF).
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Проверка включает государственные органы и учреждения, привлеченные к реализации договоренностей между Украиной и США.

Что проверит Госаудитслужба

Как заявила Председатель Госаудитслужбы Алла Басалаева, аудиторы проводят соответствующие мероприятия в ключевых ведомствах и учреждениях, вовлеченных в процесс. Среди них:
  • Министерство экономики и окружающей среды;
  • Государственная организация «Агентство по поддержке государственно-частного партнерства»;
  • Государственная служба геологии и недр Украины;
  • Государственная казначейская служба Украины;
  • Государственная налоговая служба Украины.
В фокусе внимания аудиторов — неукоснительное соблюдение условий Соглашения о фонде восстановления и Соглашения об ограниченном партнерстве, надлежащее исполнение обязательств сторон.
Напомним, что Соглашение о создании URIF между правительствами Украины и США было заключено 30 апреля 2025 года и вступило в силу 23 мая 2025 года.
Для реализации этого Соглашения Кабинет Министров Украины принял постановление № 1616 от 10 декабря 2025 года. Этим документом Госаудитслужбе поручено ежегодно до 1 декабря проводить охватывающий аудит:
  • отчетность о взыскании согласованного с Украиной дохода и связанных с ним доходов от роялти;
  • состояние внутреннего контроля по учету, взысканию и выплате этих средств Партнерству;
  • соблюдение условий Соглашения о фонде восстановления и действующего законодательства по части взыскания доходов и выплаты сумм.
По материалам:
Finance.ua
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