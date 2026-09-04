Госаудитслужба начала проверку выполнения соглашения о фонде восстановления Украины и США
Что проверит Госаудитслужба
- Министерство экономики и окружающей среды;
- Государственная организация «Агентство по поддержке государственно-частного партнерства»;
- Государственная служба геологии и недр Украины;
- Государственная казначейская служба Украины;
- Государственная налоговая служба Украины.
- отчетность о взыскании согласованного с Украиной дохода и связанных с ним доходов от роялти;
- состояние внутреннего контроля по учету, взысканию и выплате этих средств Партнерству;
- соблюдение условий Соглашения о фонде восстановления и действующего законодательства по части взыскания доходов и выплаты сумм.
Наличной валюты в июле завезли на 28% меньше
ПартнерскаяНовые выгоды кредитной О. Карты Идея Банк: кешбэк за оплаченные картой покупки
ФЛПы будут подавать декларацию по НДС не каждый месяц: Минфин готовит изменения
Рада приняла три решения по Плану Ukraine Facility: Украина может получить €411 млн
Членство Украины усилит промышленность и агросектор ЕС
С 3 сентября в Киеве меняются правила движения грузового транспорта