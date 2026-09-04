Госаудитслужба начала проверку выполнения соглашения о фонде восстановления Украины и США Сегодня 09:44 — Казна и Политика

В фокусе внимания аудиторов – соблюдение условий Соглашения о фонде восстановления

Государственная аудиторская служба Украины приступила к ежегодному аудиту выполнения соглашений, связанных с деятельностью Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления (URIF).

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка включает государственные органы и учреждения, привлеченные к реализации договоренностей между Украиной и США.

Что проверит Госаудитслужба

Как заявила Председатель Госаудитслужбы Алла Басалаева, аудиторы проводят соответствующие мероприятия в ключевых ведомствах и учреждениях, вовлеченных в процесс. Среди них:

Министерство экономики и окружающей среды;

Государственная организация «Агентство по поддержке государственно-частного партнерства»;

Государственная служба геологии и недр Украины;

Государственная казначейская служба Украины;

Государственная налоговая служба Украины.

В фокусе внимания аудиторов — неукоснительное соблюдение условий Соглашения о фонде восстановления и Соглашения об ограниченном партнерстве, надлежащее исполнение обязательств сторон.

Напомним, что Соглашение о создании URIF между правительствами Украины и США было заключено 30 апреля 2025 года и вступило в силу 23 мая 2025 года.

Для реализации этого Соглашения Кабинет Министров Украины принял постановление № 1616 от 10 декабря 2025 года. Этим документом Госаудитслужбе поручено ежегодно до 1 декабря проводить охватывающий аудит:

отчетность о взыскании согласованного с Украиной дохода и связанных с ним доходов от роялти;

состояние внутреннего контроля по учету, взысканию и выплате этих средств Партнерству;

соблюдение условий Соглашения о фонде восстановления и действующего законодательства по части взыскания доходов и выплаты сумм.

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