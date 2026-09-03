Рада приняла три решения по Плану Ukraine Facility: Украина может получить €411 млн

Еще 411 млн евро финансовой помощи от ЕС могут поступить в бюджет Украины. Верховная Рада поддержала три законодательных решения, необходимых для выполнения Плана Украины в рамках программы Ukraine Facility.
Решения касаются государственной помощи, развития возобновляемой энергетики и выполнения специальных обязанностей в государственном секторе.
Об этом сообщил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко.
По его словам, принятые решения направлены на обновление правил в ключевых областях экономики, внедрение европейских подходов и создание условий для долгосрочного развития и восстановления Украины.
Что нужно для получения €411 млн
Поддержанные парламентом законодательные решения являются частью обязательств Украины в рамках Ukraine Facility и необходимы для дальнейшего получения финансовой поддержки от ЕС.
После завершения всех законодательных процедур и подписания законов президентом Украина сможет привлечь в государственный бюджет €411 млн.
Из трех необходимых законопроектов:
два, на которые приходится €274 млн, Совет принял во втором чтении;
еще один, необходимый для получения €137 млн, был поддержан в первом чтении.
Более прозрачные правила для госпредприятий
Законопроект № 12117 Верховная Рада поддержала во втором чтении.
Документ должен устранить регуляторные барьеры в работе индустриальных парков. В то же время, он регулирует вопросы выполнения специальных обязанностей (PSO) в государственном секторе.
Законопроект определяет понятие специальной обязанности и обязывает государственные предприятия отдельно вести учет деятельности, связанной с его исполнением. Это должно сделать деятельность государственных компаний более прозрачной и приблизить правила их работы к европейским стандартам.
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Новые правила для возобновляемой энергетики
Еще один законопроект — № 14271 — Рада также приняла во втором чтении.
Он должен привести украинское законодательство в сфере возобновляемых источников энергии в соответствие с нормами ЕС.
Документ, в частности:
определяет понятие общин возобновляемой энергии;
устанавливает механизмы сотрудничества со странами ЕС, в том числе статистические трансферы и общие проекты;
упрощает и стандартизирует разрешительные процедуры для инвесторов.
Контроль государственной помощи
Законопроект № 15437 парламент поддержал в первом чтении.
Он предусматривает возобновление действия отдельных положений законодательства о государственной помощи и полномочий Антимонопольного комитета по контролю над ее предоставлением.
В то же время, на период военного положения будут сохраняться предусмотренные законом особенности применения этих правил.
Также документ усовершенствует механизм мониторинга государственной помощи. Ожидается, что это сделает использование государственных ресурсов более прозрачным и предсказуемым и приблизит украинскую систему государственной помощи к правилам ЕС.
Справка Finance.ua:
Ukraine Facility — это программа финансовой поддержки Европейского Союза, направленная на обеспечение макроэкономической стабильности, модернизацию, восстановление и ускорение европейской интеграции Украины в 2024—2027 годах. Финансирование предоставляется траншами после подтверждения выполнения Украиной согласованных структурных индикаторов.
Поддержанные решения направлены на выполнение таких индикаторов Плана Украины в рамках Ukraine Facility:
Законопроект № 12117 — индикатор 6.7 «Вступление в силу законодательства о разграничении деятельности по выполнению специальных обязанностей и деятельности, не связанной с выполнением специальных обязанностей»
Законопроект № 14271 — шаг 10.3 «Вступление в силу законодательства по совершенствованию разрешительных процедур для инвестиций в возобновляемую энергетику»
Законопроект № 15437 — шаг 6.9 «Отмена приостановления действия закона о государственной помощи и восстановление контроля государственной помощи и гармонизация закона о государственной помощи с acquis ЕС».