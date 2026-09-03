ВР приняла изменения в законодательство об индустриальных парках — подробности Сегодня 11:25 — Казна и Политика

ВР приняла изменения в законодательство об индустриальных парках — подробности

Верховная Рада 2 сентября приняла в целом закон об изменениях в работе индустриальных парков.

Об этом сообщила пресс-служба аппарата ВР.

Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании функционирования индустриальных парков» (регистр. № 12117) предусматривает техническое усовершенствование законодательства об индустриальных парках и направлен на создание более понятных и эффективных условий для развития промышленности в Украине.

Среди ключевых изменений

Четкое разграничение функций всех субъектов индустриального парка и возможность для инициатора индустриального парка одновременно быть управляющей компанией.

Разграничение деятельности хозяйствующих субъектов достигается путем введения отдельного учета. Определен порядок компенсации расходов, связанных с исполнением специальных обязанностей, и установлены требования к прозрачности финансовых отношений и раскрытию информации об использовании публичных средств.

Управляющим компаниям предоставлен доступ к государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%».

Кроме того, расширен перечень видов деятельности участников парка, в частности, за счет собственной генерации электроэнергии; предоставлена ​​возможность размещения систем хранения энергии и других объектов альтернативной энергетики; введено понятие экоиндустриального парка.

Документ усовершенствует процедуры изменения площади парка, перехода права собственности на землю и включения или исключения парка из Реестра. Также урегулирован вопрос размещения учебных центров, заведений питания и прочей вспомогательной инфраструктуры.

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