Из-за дефицита работников бизнес меняет подход к найму

В 2026 году дефицит рабочей силы остается одной из главных проблем украинского бизнеса. Процесс найма стал дольше и дороже. Если раньше вакансии заполняли в среднем за две-три недели, то сейчас поиск работника часто занимает два-три месяца. Высокоспециализированные должности могут оставаться вакантными до года.
Украинские компании постепенно отказываются от поиска идеального кандидата с готовым набором необходимых навыков. На фоне мобилизации, миграции и несоответствия навыков работников потребностям экономики предприятия обучают людей с нуля, открывают вакансии для новых категорий кандидатов, изменяют условия труда и автоматизируют процессы.
Работодатели пересматривают не только требования в вакансиях, но и подходы к управлению персоналом: кого они готовы нанимать, каким навыкам учить, как содержать работников и какие процессы можно автоматизировать.
По данным Национального банка Украины, количество резюме, размещенных на Work.ua, в мае 2026 года выросло на 26% по сравнению с маем 2025-го. В то же время количество вакансий увеличилось всего на 4%. В среднем на одну вакансию приходилось 1,8 кандидата по сравнению с 1,5 годом ранее.
По данным НБУ, в марте и апреле стало гораздо сложнее находить квалифицированных работников. Регулятор связывает это с увеличением разрыва между навыками соискателей и требованиями работодателей.
Дефицит работников заставляет компании пересматривать традиционные критерии отбора. По информации Work.ua, в настоящее время 46% вакансий открыты для кандидатов без опыта. Год назад их доля составила 39%. Каждая четвертая вакансия доступна студентам.
Внутреннее обучение, переквалификация, наставничество и короткие практические программы, адаптированные к конкретным должностям, постепенно становятся новой нормой.
Со своей стороны, кандидаты обращают внимание не только на уровень заработной платы. Важными факторами также являются гибкость графика, возможности для развития, характер работы и отношения компании к своим сотрудникам.
Из-за нехватки рабочей силы компании обращаются к группам, которые ранее были недостаточно представлены на рынке труда. Речь идет о ветеранах, внутренне перемещенных лицах, людях с инвалидностью, кандидатах постарше, молодежи без опыта и женщинах, выбирающих профессии, которые традиционно считаются «мужскими».
Согласно опросу Американской торговой палаты в Украине и Citi Ukraine, опубликованному в июне 2026 года, 60% компаний-респондентов уже трудоустраивают ветеранов.
В то же время, компании больше не могут рассчитывать на то, что каждую проблему можно решить увеличением численности персонала. Вместо постоянного поиска новых сотрудников они инвестируют в переквалификацию, внутреннюю мобильность, автоматизацию и более эффективное использование существующих команд.
Искусственный интеллект также рассматривают как способ частично компенсировать нехватку рабочей силы. Однако его систематическое использование в основном сосредоточено в технологическом секторе. В других областях такие инструменты часто используются фрагментарно и неформально.
Заработной платы уже недостаточно
Дефицит рабочей силы усугубляет конкуренцию за работников и способствует росту заработной платы. По данным Государственной службы статистики Украины, средняя месячная заработная плата работников, занятых полный рабочий день, в июне 2026 года составила 735,19 грн ($16), что на 25,4% больше, чем годом ранее. По сравнению с маем, заработная плата выросла на 5,9%.
В реальном выражении, с учетом инфляции, рост составил примерно 17%.
Однако бизнес не может бесконечно повышать зарплату. Поэтому конкуренция за работников все больше перемещается в сферу условий труда, безопасности, обучения, гибкости, роста и поддержки сотрудников.
Дефицит рабочей силы не просто заставил предприятия временно снизить свои требования. Он изменил само определение того, что делает кандидата подходящим. Опыт и образование остаются важными, но приоритетными все чаще становятся потенциал, обучаемость и адаптивность.
Для работодателей это новая ответственность: не только найти человека, но и подготовить соответствующее рабочее место, обеспечить обучение, создать возможности для роста и дать работникам причины остаться. Для работников это означает больше возможностей начать карьеру даже без идеального резюме.
Война резко ускорила эти изменения, но демографические потери, миграция и нехватка конкретных навыков не исчезнут сразу после ее окончания. Поэтому трудоустройство по потенциалу, внутреннее обучение, инклюзия и автоматизация, вероятно, станут не временными кризисными мерами, а постоянными чертами украинского рынка труда.