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Рада усилила полномочия НБУ и ФГВФЛ — принят законопроект

Казна и Политика
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Защита вкладчиков и стабильность банков
Защита вкладчиков и стабильность банков
Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом доработанный законопроект № 13007-д, касающийся изменения законодательства в сфере деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), Национального банка Украины (НБУ) и институтов совместного инвестирования (ИСИ).
Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
Законопроект призван сделать вывод проблемных банков с рынка более четким и менее затратным. Он предоставит больше полномочий НБУ как обеспеченному кредитору, введет механизм взаимодействия между неплатежеспособными и принимающими банками, усовершенствует обмен информацией между НБУ и ФГВФЛ, в частности что касается банковской тайны.
Кроме того, повышаются требования к капиталу банков — согласно нормам ЕС, а также улучшается регулирование в сфере киберзащиты, денежного обращения и совместного инвестирования.

Что изменится в сфере киберзащиты

Согласно пояснительной записке, регулятор определяет требования по обеспечению киберзащиты и информационной безопасности для банков и других участников финансового рынка, функционирование системы оценки состояния киберзащиты, а также основанного Центра киберзащиты НБУ, включая команду CSIRT-NBU.
Дополнительно регулятор определяет условия обработки и защиты информации в информационно-коммуникационных системах в сфере предоставления платежных и банковских услуг.
Закон также обязывает банки, созданные до вступления его в силу, в течение шести месяцев привести размер своего уставного капитала в соответствие с новыми требованиями.

Новые полномочия ФГВФЛ

В части деятельности ФГВФЛ документ предусматривает расширение полномочий института при подготовке к выводу неплатежеспособных банков с рынка.
Фонд предоставляет право раскрывать информацию, составляющую банковскую тайну, потенциальным инвесторам, принимающим или переходным банкам и аудиторам.
Кроме того, определяются правила правотворческой его деятельности, управление не полученными кредиторами средствами и мероприятия по мобилизационной подготовке.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Гарантирование вкладовНБУЗаконопроектыВерховная Рада
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