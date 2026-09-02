Украина планирует продлить «транспортный безвиз» с ЕС Сегодня 04:29 — Казна и Политика

«Транспортный безвиз» из ЕС

Украина до конца 2026 года должна продлить на следующий срок соглашение с ЕС о либерализации грузовых перевозок, известное как «транспортный безвиз». Действующее действие соглашения рассчитано до апреля 2027 года.

Об этом первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Сергей Деркач сообщил в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Мы активно работаем с Европейской Комиссией и странами-членами ЕС для продления Соглашения. Но главное — обеспечить внутреннюю работу в направлении евроинтеграции сферы автомобильного транспорта. В первую очередь нам нужно обновить лицензионные условия доступа к рынку автомобильных перевозок. То есть, чтобы наши перевозчики соответствовали стандартам ЕС. Проект готов и находится на финальном согласовании других органов. Ожидаем решения правительства осенью», — отметил Деркач.

Доля автотранспорта в экспорте и импорте

По его словам, сейчас Украина благодаря «транспортному безвизу» может обеспечивать не только экспорт, но и импорт. Фактически, на автомобильный транспорт приходится 40% экспорта в денежном измерении, а на импорт — 73%, говорится в данных за 2025 год.

Мининфраструктуры предлагает увеличить бронирование водителей

По реагированию на дефицит водителей Деркач отметил, что Мининфраструктуры также предлагало Министерству экономики и Министерству обороны увеличить долю водителей, которых предприятия могут бронировать, до 75%, однако получило отказ. По его словам, к этому вопросу также присоединилось Министерство аграрной политики.

При этом он подчеркнул, что проблему нехватки водителей не стоит полностью переводить на государство, поскольку у перевозчиков за четыре с половиной года войны была возможность работать над формированием кадрового резерва. В частности, привлекать к профессии женщин, ветеранов и молодежь.

Первый замминистра напомнил, что Мининфраструктуры еще около двух с половиной лет назад начало проект подготовки женщин-водителей, однако часть перевозчиков до сих пор не занимается системным обеспечением себя кадрами. В то же время есть положительные кейсы системной политики крупных компаний, которые трудоустраивают и женщин, и ветеранов.

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