Правительство нашло 70 млрд грн для нужд обороны — премьер Сегодня 17:20 — Казна и Политика

Украина просит партнеров об экстренном финансировании

Правительство Украины нашло 70 млрд грн, которые будут направлены на финансирование потребностей обороны. В то же время у страны есть дефицит оборонного бюджета на уровне $27 млрд.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время выступления в Верховной Раде.

По его словам, дефицит оборонного бюджета обусловлен несколькими факторами. Среди них удорожание войны, которая стала более технологичной и требует больше расходов.

Еще одной причиной премьер назвал то, что в первом полугодии 2026 года Министерство обороны профинансировало расходы на средства второго полугодия. По словам Корецкого, это создает дополнительную проблему с финансированием.

Среди причин дефицита он назвал невыполнение Украиной всех обязательств перед международными партнерами.

Украина просит партнеров об экстренном финансировании

Украина просит покрыть этот дефицит экстренным финансированием от партнеров, но при условии выполнения обязательств перед ними.

Правительство вводит режим экономии

Также Корецкий объявил, что правительство вводит «жесткий режим экономии средств», не закрепленных за нуждами обороны. На сегодняшний день уже удалось найти 70 миллиардов гривен, которые полностью направят на оборону.

В то же время, подчеркнул премьер, проблем не будет и с финансированием социальной сферы, в частности зарплат и пенсий.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Украине сейчас не хватает около 49,5 млрд евро для финансирования государственных нужд. При этом часть средств — 26 млрд евро — это внешнее финансирование, на которое страна уже рассчитывала, но до сих пор не получила. Еще 23,5 млрд евро пока вообще не имеют подтвержденных источников покрытия.

Общая потребность в финансировании составляет 175,4 млрд евро. Из них 133 млрд евро — общая стоимость потребностей обороны.

hromadske По материалам:

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