Рада не приняла законопроекты об отмене льгот на посылки стоимостью до €150
Налогообложение международных посылок
- ответственность маркетплейсов: обязанность начислять и уплачивать НДС в бюджет будет возлагаться на маркетплейс (предприятие электронного интерфейса). Если маркетплейс — нерезидент, он должен назначить посредника в Украине, отвечающего за расчеты с бюджетом. Разрешается определять нескольких посредников;
- незаметность для покупателя: НДС (20%) будет автоматически включен в цену товара при покупке на платформе маркетплейса. Процесс получения посылки не изменится;
- подакцизные товары: новые правила дистанционной продажи на алкоголь и табак не будут распространяться;
- сохранение некоммерческих лимитов:
1) посылки «от гражданина к гражданину», независимо от того, что это за товар (кроме запрещенных к пересылке) стоимостью до 45 евро (при условии некоммерческого характера),
2) товары в несопровождаемом багаже до 150 евро (личные вещи или товары, которые человек переправляет через таможенную границу отдельно от себя, то есть без личного присутствия рядом с грузом).
Контекст и сроки
Ситуация на границе: украинцы стали возвращаться домой
ПартнерскаяУниверсальная кредитная карта вместо финансовой подушки: как выбрать выгодный вариант для ежедневных расходов
Совет по финмониторингу одобрил оценку рисков на следующие три года
Дыра в финансировании бюджета Украины достигла 49,5 млрд евро
Киев и Киевщина могут получить статус прифронтовых
Бюджетная декларация допускает рост минимальной зарплаты до 11,1 тыс. грн в 2029 г