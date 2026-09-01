Рада не приняла законопроекты об отмене льгот на посылки стоимостью до €150 Сегодня 15:22 — Казна и Политика

Рада не приняла законопроекты об отмене льгот на посылки стоимостью до €150

На заседании 1 сентября Верховная Рада не смогла принять законопроекты № 15460 и № 15112-д о введении НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«Рада снова провалила законопроекты 15460 и 15112д об отмене льготы на посылки до 150 евро. За всего — 194 и 198», — написал он.

По словам Железняка, парламент 244 голосами поддержал возврат законопроектов субъекту законодательной инициативы.

В предыдущий раз Верховная Рада не смогла поддержать соответствующий законопроект 26 мая. 30 июля Кабинет Министров повторно направил его в парламент.

Налогообложение международных посылок

Ранее сообщалось , что Комитет ВРУ рекомендовал принять пакет законопроектов за основу и в целом.

Для чего это? Прежде всего, предложенные изменения предусматривают отмену налоговой льготы для международных посылок и введение НДС на импортируемые товары, приобретенные через маркетплейсы, начиная с 0 евро (посылки до 150 евро освобождаются от НДС).

Основные новации реформы:

ответственность маркетплейсов: обязанность начислять и уплачивать НДС в бюджет будет возлагаться на маркетплейс (предприятие электронного интерфейса). Если маркетплейс — нерезидент, он должен назначить посредника в Украине, отвечающего за расчеты с бюджетом. Разрешается определять нескольких посредников;

незаметность для покупателя: НДС (20%) будет автоматически включен в цену товара при покупке на платформе маркетплейса. Процесс получения посылки не изменится;

подакцизные товары: новые правила дистанционной продажи на алкоголь и табак не будут распространяться;

сохранение некоммерческих лимитов:

1) посылки «от гражданина к гражданину», независимо от того, что это за товар (кроме запрещенных к пересылке) стоимостью до 45 евро (при условии некоммерческого характера),

2) товары в несопровождаемом багаже ​​до 150 евро (личные вещи или товары, которые человек переправляет через таможенную границу отдельно от себя, то есть без личного присутствия рядом с грузом).

Контекст и сроки

Принятие пакета законопроектов является структурным маяком Меморандума по МВФ от 13 февраля 2026 года. Ожидается, что реформа принесет около 10 млрд грн ежегодно на нужды сектора безопасности и обороны.

Новые правила вступят в силу по отдельному решению правительства, но не ранее 1 января 2027 года.

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