«Другого выхода нет. Внешнее давление (для принятия документа — ред.), думаю, придется сбалансировать внутренним давлением», — отметил министр.
Как отметил министр, эти решения важны не только для бюджета, но и для экономики в целом, потому что «создают справедливые и равные условия для всех участников рынка».
«Важно, что бизнес публично поддерживает обе инициативы в своих заявлениях. Для многих компаний это вопросы справедливости и возможности оставаться конкурентными, работая честно и по одинаковым правилам. И этот запрос должен быть учтен. Кроме этого, это важный сигнал для наших международных партнеров: Украина не только рассчитывает на финансовую поддержку, но и принимает решения для мобилизации
своих ресурсов", — написал Марченко
Напомним, в Украине обсуждается возможная отмена льготы, которая позволяет не уплачивать НДС за международные посылки стоимостью до 150 евро.
Ранее мы сообщали, что Европейский Союз привяжет часть выплат из пакета помощи Украине объемом 90 млрд евро к изменениям в налоговом законодательстве, которых ранее требовал Международный валютный фонд.
Также мы писали, что Украина должна ввести налог на добавленную стоимость на международные посылки до 150 евро для сохранения финансирования на 8,1 млрд долларов от Международного валютного фонда. Очередной пересмотр программы запланирован на июнь.
Опрос от Info Sapiens показал, что 52% украинцев поддерживают идею одинаковых налоговых правил для иностранных маркетплейсов и украинских магазинов, хотя в то же время ожидают, что это приведет к удорожанию покупок из-за границы.