КГГА: экономически обоснованный тариф на метро превышает 64 грн Сегодня 15:03

В случае сохранения тарифа на уровне 8 грн, город будет вынужден существенно увеличить дотации транспортным предприятиям из бюджета.

Тариф на разовый проезд в коммунальном транспорте Киева на уровне 30 грн рассчитали на основе фактических расходов транспортных предприятий в 2025 году. При формировании стоимости учли рост цен на промышленную продукцию и услуги, расходы на электроэнергию и горючее, удорожание запчастей, ремонты подвижного состава и необходимость обеспечения конкурентного уровня оплаты труда работников отрасли.

Об этом сообщили в Департаменте экономики и инвестиций КГГА.

Как выросли расходы транспортных предприятий

По данным КГГА, анализ фактических расходов предприятий засвидетельствовал существенный рост отдельных показателей, учтенных в предложенном тарифе.

В частности, в столичном метро расходы на оплату труда выросли на 61,7%, а расходы на электроэнергию на 66,9%.

В КП «Киевпасстранс» расходы на горюче-смазочные материалы увеличились на 74,8%, а на ремонт и техническое обслуживание инфраструктуры и подвижного состава на 63,3%.

В то же время, объемы перевозок коммунального транспорта сократились в среднем на 42% по сравнению с показателями, которые учитывались во время последнего пересмотра тарифов в 2018 году.

В КГГА отмечают, что рост расходов на энергоносители, оплату труда и обслуживание подвижного состава привел к повышению себестоимости перевозок и затрат на одного пассажира.

Какие экономические показатели изменились с 2018 года

С момента последнего пересмотра тарифов в 2018 году существенно изменились ключевые экономические показатели, напрямую влияющие на себестоимость перевозок.

В частности:

индекс потребительских цен за 2018−2025 годы составляет 212,5%, а с учетом прогноза на 2026 год — 233,5%;

минимальная зарплата выросла в 2,3 раза — с 3723 грн в 2018 году до 8647 грн с 1 января 2026 года;

средняя зарплата в Киеве увеличилась в 3,7 раза — с 13 548 грн в 2018 году до 49 381 грн в марте 2026 года;

тариф на электроэнергию для транспортных предприятий вырос в 6,6 раза — с 2,25 грн/кВт·ч до 14,93 грн/кВт·ч;

стоимость дизельного топлива для КП «Киевпасстранс» выросла в 3,7 раза — с 24,26 грн/л до 89,42 грн/л (среднемесячная цена дизельного топлива в апреле 2026 года).

Анализ фактических расходов

Каков экономически обоснованный тариф

В столичных транспортных предприятиях рассчитали экономически обоснованный тариф на 2026 год. Так, для проезда в метро он составляет 64,60 грн, а для проезда в автобусе, трамвае, троллейбусе и фуникулере — 44,14 грн.

В то же время, ввиду социальной чувствительности вопроса повышения тарифов на проезд в столице, при расчете стоимости разового проезда в 30 гривен учли фактические, а не плановые расходы транспортных предприятий в 2025 году.

«Таким образом предложенный тариф на разовый проезд в 30 грн является лишь приближением к экономически обоснованному, поскольку он ниже полного расчетного уровня. Его определили с учетом необходимости сохранить баланс между финансовой стабильностью транспортных предприятий и доступностью перевозок для жителей столицы в условиях значительных последствий для экономики столицы, вызванных войной».

Какие последствия возможны без повышения тарифа

В КГГА утверждают, что в случае сохранения тарифа на уровне 8 грн, город будет вынужден существенно увеличить дотации транспортным предприятиям из бюджета.

Это может повлиять на финансирование мер по восстановлению энергетической инфраструктуры и подготовке столицы к следующему отопительному сезону.

Кроме того, для транспортной отрасли это будет иметь последствия:

сокращение объемов ремонтных работ;

ухудшение технического состояния подвижного состава;

увеличение интервалов движения транспорта;

дефицит кадров из-за неконкурентного уровня заработной платы;

отсрочка обновления транспортной инфраструктуры.

Что известно о новых тарифах на проезд в Киеве

Ранее Finance.ua писал , что 18 мая в КГГА опубликовали проект тарифов на проезд в коммунальном транспорте: стоимость разовой поездки предлагают установить на уровне 30 гривен.

Ввести новые тарифы хотят с 15 июля 2026 года.

Для пассажиров, регулярно пользующихся городским транспортом, будет действовать система скидок . Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок на транспортную карту.

