В Германии появится аналог «Дії»: паспорт, свидетельство о рождении, водительское удостоверение в смартфоне

Первый этап запуска EUDI-Wallet намечен на январь 2027 года. Сначала пользователям будут доступны функции идентификации и подтверждения документов. В течение следующего года правительство планирует постепенно расширять функционал, в частности, добавить цифровую подпись, псевдонимный вход в сервисы и подтверждение платежных операций.
Что такое EUDI-Wallet
EUDI-Wallet — это цифровой бумажник для смартфона, позволяющий хранить, управлять и подтверждать личные документы в электронном формате.
В частности, в приложении можно будет использовать удостоверение личности как «цифровой двойник». В перспективе к кошельку также планируют добавить свидетельство о рождении, водительское удостоверение, билеты и другие документы.
Пользователи смогут через EUDI-Wallet проходить электронную идентификацию и подтверждать необходимые данные онлайн.
Какие возможности получит бизнес и граждане
После запуска цифрового кошелька граждане получат единый инструмент доступа к государственным услугам, банковским операциям и заключению онлайн-контрактов без дополнительных процедур идентификации.
EUDI-Wallet также обеспечит безопасные электронные транзакции между компаниями, гражданами и государственными органами в пределах всего Евросоюза.
Для бизнеса сервис должен упростить идентификацию клиентов и создать новые возможности развития цифровых услуг на европейском рынке.
Какие еще изменения предусматривает закон
Законопроект также содержит ряд изменений для сокращения бюрократических процедур. Например, граждане, которые в последний раз оформляли удостоверение личности по достижении 70-летнего возраста, смогут пользоваться им бессрочно.
Кроме того, в Германии планируется отменить обязательное обновление адреса проживания в загранпаспорте после переезда. Такую информацию можно будет изменить добровольно.
Правительство считает, что эти решения помогут сократить количество визитов в госучреждения и уменьшить административную нагрузку как гражданам, так и органам власти.