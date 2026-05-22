В Германии появится аналог «Дії»: паспорт, свидетельство о рождении, водительское удостоверение в смартфоне Сегодня 14:28 — Личные финансы

Многие личные документы будут доступны через смартфон с помощью кошелька EUDI

Правительство Германии одобрило законопроект о цифровой идентификации, создающий правовую основу для внедрения EUDI-Wallet — европейского цифрового кошелька для подтверждения личности.

Об этом говорится в пресс-релизе немецкого правительства

Ожидается, что новый сервис позволит гражданам безопасно подтверждать свою личность онлайн и использовать цифровые документы через смартфон. Система будет работать на территории всего Евросоюза.

Первый этап запуска EUDI-Wallet намечен на январь 2027 года. Сначала пользователям будут доступны функции идентификации и подтверждения документов. В течение следующего года правительство планирует постепенно расширять функционал, в частности, добавить цифровую подпись, псевдонимный вход в сервисы и подтверждение платежных операций.

Что такое EUDI-Wallet

EUDI-Wallet — это цифровой бумажник для смартфона, позволяющий хранить, управлять и подтверждать личные документы в электронном формате.

В частности, в приложении можно будет использовать удостоверение личности как «цифровой двойник». В перспективе к кошельку также планируют добавить свидетельство о рождении, водительское удостоверение, билеты и ​​другие документы.

Пользователи смогут через EUDI-Wallet проходить электронную идентификацию и подтверждать необходимые данные онлайн.

Какие возможности получит бизнес и граждане

После запуска цифрового кошелька граждане получат единый инструмент доступа к государственным услугам, банковским операциям и заключению онлайн-контрактов без дополнительных процедур идентификации.

EUDI-Wallet также обеспечит безопасные электронные транзакции между компаниями, гражданами и государственными органами в пределах всего Евросоюза.

Для бизнеса сервис должен упростить идентификацию клиентов и создать новые возможности развития цифровых услуг на европейском рынке.

Какие еще изменения предусматривает закон

Законопроект также содержит ряд изменений для сокращения бюрократических процедур. Например, граждане, которые в последний раз оформляли удостоверение личности по достижении 70-летнего возраста, смогут пользоваться им бессрочно.

Кроме того, в Германии планируется отменить обязательное обновление адреса проживания в загранпаспорте после переезда. Такую информацию можно будет изменить добровольно.

Правительство считает, что эти решения помогут сократить количество визитов в госучреждения и уменьшить административную нагрузку как гражданам, так и органам власти.

