Работникам Чернобыльской АЭС планируют повысить зарплаты до уровня «Энергоатома»

Личные финансы
Работники ЧАЭС, chnpp.gov.ua
Работникам Чернобыльской АЭС планируют повысить зарплату до уровня «Энергоатома».
Об этом он сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в ходе встречи с руководителями общин Киевской и Черниговской областей, сообщается в Telegram-канале президента Владимира Зеленского.

Зарплаты на ЧАЭС хотят повысить до уровня «Энергоатома»

Шмыгаль напомнил, что накануне 40-й годовщины аварии на ЧАЭС состоялось несколько совещаний, в ходе которых обсуждали, в частности, финансовые вопросы.
«Все обращения направили в Минфин. Провели соответствующее совещание под руководством премьер-министра Юлии Свириденко. Определились с министром финансов и с премьер-министром, что эти дополнительные средства будут выделены Министерством финансов и профинансированы. Сейчас мы эту работу совместно сделать. И, конечно, людям на ЧАЭС зарплату нужно подтянуть. Мы договорились, что зарплата должна быть подтянута до уровня „Энергоатома“», — сказал министр.
По его словам, отдельное совещание также провели с руководством «Энергоатома».
«Они поддерживают этот подход. То есть по всем направлениям это подготовлено. И в ближайшее время, надеюсь, мы с Министерством финансов найдем решение и средства будут выделены дополнительно», — добавил Шмыгаль.

Минфин обещает найти решение в ближайшее время

Министр финансов Сергей Марченко подтвердил, что Министерство финансов уже получило соответствующий запрос от Министерства энергетики.
«Сейчас будем смотреть. Если бюджет будет принят за основу в целом, будем искать внутренние решения. Если он пойдет на второе чтение, мы будем за счет правок корректировать эти решения и вносить изменения в бюджет», — отметил Марченко.
Отвечая на вопрос Зеленского по поводу сроков принятия решения, министр финансов заявил, что это может произойти в ближайшее время, вероятнее всего, вопрос будет решен до июня.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что по случаю 40-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции в Киеве выплатили единовременную адресную материальную помощь 42 тысячам жителей, пострадавших в результате катастрофы. Единовременное пособие в размере 2 500 грн получили лица с инвалидностью I группы, связанной с Чернобыльской катастрофой (категория 1 пострадавших). В размере 1 500 грн:
  • дети с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой;
  • дети-сироты, потерявшие обоих родителей в результате крушения;
  • дети, потерявшие одного из родителей в результате катастрофы;
  • лица с инвалидностью ІІ и ІІІ групп, связанной с Чернобыльской катастрофой (категория 1 пострадавших).
В размере 1 200 грн — лица, относящиеся к категории 2 пострадавших от Чернобыльской катастрофы. В размере 1 000 грн — супруги или мужья умерших участников ликвидации последствий аварии.
По материалам:
Finance.ua
