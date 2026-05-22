Работникам Чернобыльской АЭС планируют повысить зарплаты до уровня «Энергоатома» Сегодня 15:33 — Личные финансы

Работники ЧАЭС, chnpp.gov.ua

Об этом он сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в ходе встречи с руководителями общин Киевской и Черниговской областей, сообщается в Telegram-канале президента Владимира Зеленского.

Зарплаты на ЧАЭС хотят повысить до уровня «Энергоатома»

Шмыгаль напомнил, что накануне 40-й годовщины аварии на ЧАЭС состоялось несколько совещаний, в ходе которых обсуждали, в частности, финансовые вопросы.

«Все обращения направили в Минфин. Провели соответствующее совещание под руководством премьер-министра Юлии Свириденко. Определились с министром финансов и с премьер-министром, что эти дополнительные средства будут выделены Министерством финансов и профинансированы. Сейчас мы эту работу совместно сделать. И, конечно, людям на ЧАЭС зарплату нужно подтянуть. Мы договорились, что зарплата должна быть подтянута до уровня „Энергоатома“», — сказал министр.

По его словам, отдельное совещание также провели с руководством «Энергоатома».

«Они поддерживают этот подход. То есть по всем направлениям это подготовлено. И в ближайшее время, надеюсь, мы с Министерством финансов найдем решение и средства будут выделены дополнительно», — добавил Шмыгаль.

Минфин обещает найти решение в ближайшее время

Министр финансов Сергей Марченко подтвердил, что Министерство финансов уже получило соответствующий запрос от Министерства энергетики.

«Сейчас будем смотреть. Если бюджет будет принят за основу в целом, будем искать внутренние решения. Если он пойдет на второе чтение, мы будем за счет правок корректировать эти решения и вносить изменения в бюджет», — отметил Марченко.

Отвечая на вопрос Зеленского по поводу сроков принятия решения, министр финансов заявил, что это может произойти в ближайшее время, вероятнее всего, вопрос будет решен до июня.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что по случаю 40-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции в Киеве выплатили единовременную адресную материальную помощь 42 тысячам жителей, пострадавших в результате катастрофы. Единовременное пособие в размере 2 500 грн получили лица с инвалидностью I группы, связанной с Чернобыльской катастрофой (категория 1 пострадавших). В размере 1 500 грн:

дети с инвалидностью, связанной с Чернобыльской катастрофой;

дети-сироты, потерявшие обоих родителей в результате крушения;

дети, потерявшие одного из родителей в результате катастрофы;

лица с инвалидностью ІІ и ІІІ групп, связанной с Чернобыльской катастрофой (категория 1 пострадавших).

В размере 1 200 грн — лица, относящиеся к категории 2 пострадавших от Чернобыльской катастрофы. В размере 1 000 грн — супруги или мужья умерших участников ликвидации последствий аварии.

