Каких работников больше всего ищут работодатели в 2026 году — исследование OLX

Работодатели больше нуждаются в работниках на производстве, строительстве и технических специальностях.

Дефицит кадров остается одной из наиболее обсуждаемых тем на украинском рынке труда. Дополнительный резонанс этому вопросу дало привлечение трудовых мигрантов Украиной весной 2026 года.

Команда OLX Работа проанализировала, в каких категориях на платформе количество вакансий существенно выросло, а где, напротив, спрос на работников снизился.

Наибольший рост в производстве и строительстве

Наиболее заметно среди работодателей вырос запрос на комплектующих в категории производства и рабочих специальностей: почти в 10 раз (при медианной зарплате в 27,5 тыс. грн).

Также в производственной сфере выросло количество вакансий для:

сборщиков, +43% (медианная зарплата 31,3 тыс. грн);

подсобников +34% (медианная зарплата 27,5 тыс. грн);

конструкторов, 27% (медианная зарплата 32,5 тыс. грн);

машинистов экскаватора, 22% (медианная зарплата 45 тыс. грн).

Высокий спрос сохраняется и в сфере строительства и облицовочных работ, где дефицит кадров остается одним из самых больших.

В частности, за год количество вакансий для электриков увеличилось на 37%, а медианная зарплата в этой категории составляет 38,3 тыс. грн. Спрос на разнорабочих вырос на 35% при зарплате 27 тыс. грн. Также выросло количество вакансий для:

каменщиков на 10% с медианной зарплатой 60 тыс. грн;

монтажников на 9% с зарплатой в 45 тыс. грн;

сантехников на 9% с зарплатой в 42,5 тыс. грн;

прорабов на 9% с зарплатой 49,8 тыс. грн.

Розничная торговля

В категории розничной торговли в апреле 2026 года, по сравнению с 2025 годом, начали активнее публиковать предложения работы для супервайзеров, +43% в уровне предложения (медианная зарплата 48,8 тыс. грн), мерчендайзеров, +15% (21,5 тыс. грн).

Однако, кроме «голубых» и «серых» воротничков, компании продолжают искать и специалистов из других сфер. Среди них — сфера IT. На OLX открыто более 200 вакансий для специалистов в IT в разных компаниях.

Однако потребности бизнеса часто не совпадают с желаниями кандидатов. В некоторых областях количество откликов на 1 объявление заметно выше, что свидетельствует о преимуществе спроса над предложением.

Одной из таких категорий на платформе является реклама, дизайн и PR, где зафиксировано наибольшее количество должностей, где количество объявлений уменьшилось. В частности, по сравнению с прошлым годом, среди работодателей заметно упал запрос на:

копирайтеров, -86% (22,5 тыс. грн);

маркетологов -51% (27,5 тыс. грн);

контент-менеджеров -49% (18,5 тыс. грн);

SMM-менеджеров -34% (21,3 тыс. грн).

На должность администратора также количество объявлений от компаний уменьшилось. В частности, в категории красоты и спорта -53%, гостинично-ресторанного бизнеса -35%. Медианная зарплата — на уровне 20−23 тыс. грн.

Так что данные показывают, что работодателям нужны работники на производстве, строительстве и по техническим специальностям. Именно в этих категориях количество вакансий на платформе заметно растет. В то же время в сфере рекламы и коммуникаций предложений работы заметно меньше, а конкуренция среди кандидатов высокая.

