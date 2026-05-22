В частности, за год количество вакансий для электриков увеличилось на 37%, а медианная зарплата в этой категории составляет 38,3 тыс. грн. Спрос на разнорабочих вырос на 35% при зарплате 27 тыс. грн. Также выросло количество вакансий для:
каменщиков на 10% с медианной зарплатой 60 тыс. грн;
монтажников на 9% с зарплатой в 45 тыс. грн;
сантехников на 9% с зарплатой в 42,5 тыс. грн;
прорабов на 9% с зарплатой 49,8 тыс. грн.
Розничная торговля
В категории розничной торговли в апреле 2026 года, по сравнению с 2025 годом, начали активнее публиковать предложения работы для супервайзеров, +43% в уровне предложения (медианная зарплата 48,8 тыс. грн), мерчендайзеров, +15% (21,5 тыс. грн).
Однако, кроме «голубых» и «серых» воротничков, компании продолжают искать и специалистов из других сфер. Среди них — сфера IT. На OLX открыто более 200 вакансий для специалистов в IT в разных компаниях.
Однако потребности бизнеса часто не совпадают с желаниями кандидатов. В некоторых областях количество откликов на 1 объявление заметно выше, что свидетельствует о преимуществе спроса над предложением.
Одной из таких категорий на платформе является реклама, дизайн и PR, где зафиксировано наибольшее количество должностей, где количество объявлений уменьшилось. В частности, по сравнению с прошлым годом, среди работодателей заметно упал запрос на:
копирайтеров, -86% (22,5 тыс. грн);
маркетологов -51% (27,5 тыс. грн);
контент-менеджеров -49% (18,5 тыс. грн);
SMM-менеджеров -34% (21,3 тыс. грн).
На должность администратора также количество объявлений от компаний уменьшилось. В частности, в категории красоты и спорта -53%, гостинично-ресторанного бизнеса -35%. Медианная зарплата — на уровне 20−23 тыс. грн.
Так что данные показывают, что работодателям нужны работники на производстве, строительстве и по техническим специальностям. Именно в этих категориях количество вакансий на платформе заметно растет. В то же время в сфере рекламы и коммуникаций предложений работы заметно меньше, а конкуренция среди кандидатов высокая.
В то же время министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявлял, что вопрос привлечения трудовых мигрантов пока не актуален для правительства. Приоритетом остается возвращение уехавших за границу украинцев.