Мигранты в Украине. Почему иностранцы готовы работать за зарплату в 15 000 грн? Правда о рынке труда

Несмотря на громкие заявления в соцсетях о якобы «массовом заселении» иностранцами, реальная статистика выглядит гораздо спокойнее. По оценкам экономистов, иностранных работников в Украине сейчас примерно вдвое меньше, чем было до начала полномасштабной войны.

На этом фоне тема «захвата рынка труда» выглядит скорее как эмоциональный миф, чем реальная тенденция. В то же время, кадровый дефицит действительно существует, и он заставляет работодателей искать новые решения.

Первым публично о нехватке работников заговорил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, город уже испытывает острый дефицит кадров даже в базовых сферах, в том числе в коммунальных службах.

Скандалы в соцсетях и манипуляции с видео

После заявления мэра в соцсетях начали активно распространять видео с якобы иностранными работниками в Украине. Часть этих роликов вызвала бурные дискуссии и обвинения в «неконтролируемой миграции».

Однако, как выяснили OSINT-исследователи, значительная часть контента оказалась манипуляцией. Одно из видео, которое подавали как свежее, было снято несколько лет назад. Другой ролик вообще происходил из Индии и не имел никакого отношения к Украине.

Специалисты отмечают: на фоне реальной проблемы нехватки рабочей силы эмоциональные фейки быстро набирают популярность, но не отражают реальную ситуацию.

Петиции, «Трудовое возвращение» и новые правила для мигрантов

Параллельно на сайте правительства появилась петиция, которая предлагает ограничить привлечение иностранных работников и запустить программу «Трудовое возвращение».

Идея состоит в том, чтобы стимулировать возвращение украинцев из-за границы через гарантии бронирования от мобилизации для работающих на критически важных предприятиях.

Также в документе предлагается установить более жесткие требования к иностранцам: знание украинского языка и истории, а для мужчин — возможную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины.

Авторы инициативы отмечают, что иностранные работники должны оставаться исключением, а не системной заменой украинских кадров.

Демографическое давление и кадровая пропасть

Доктор экономических наук Андрей Гайдуцкий описывает ситуацию на рынке труда как демографическое давление. По его словам, ежегодно Украина теряет около 700 тысяч человек из-за сочетания двух факторов: смертности и миграции.

При этом естественное сокращение населения составляет около 300 тысяч человек, а еще примерно 400 тысяч — это чистый миграционный отток, когда выезжает больше людей, чем возвращается.

В таких условиях дефицит рабочей силы становится структурной проблемой, которую невозможно решить быстро или внутренними ресурсами.

Почему иностранным работникам сложно попасть в Украину

Несмотря на необходимость кадров, процедура привлечения иностранных работников остается сложной и дорогой. По оценкам экспертов, работодатели могут тратить десятки тысяч гривен еще до того, как работник приступит к работе.

Это создает дополнительные барьеры для бизнеса и делает украинский рынок менее конкурентоспособным по сравнению с соседними странами.

Для сравнения, в Польше система трудоустройства иностранцев значительно проще: работник может быстрее начать работу, а оформление документов происходит параллельно.

В результате возникает парадокс: несмотря на более низкую зарплатную привлекательность, некоторые страны привлекают работников более эффективно, чем Украина, благодаря более простым правилам игры.

