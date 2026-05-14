Спасут ли трудовые мигранты экономику
Вопрос привлечения трудовых мигрантов в Украину из Индии, Бангладеш или Пакистана стал предметом острых дискуссий после появления сообщений об их работе на строительных объектах в разных городах.
По оценкам эксперта по миграционной политике Андрея Гайдуцкого, 7,4% предприятий в Украине уже испытывают дефицит кадров. Реальный показатель может быть даже выше, пишет speka.ua.
Компании за последние 5−7 лет ежегодно повышают заработные платы двузначными темпами, опережая инфляцию. Темпы роста зарплат даже превышают показатели Польши и значительно опережают Германию, где в последние годы зарплаты почти не росли.
Бизнес вынужден конкурировать за работников не только между собой, но и польскими работодателями. Дальнейшее повышение зарплат чревато снижением конкурентоспособности предприятий.
Дефицит кадров стал структурной проблемой рынка труда
Война стала триггером оттока населения, но не причиной его. Еще в 2021 году по опросу агентства Gallup 30% украинцев заявляли о желании уехать за границу. С открытием границ в 2022 году значительная часть реализовала эти намерения.
Миграционные процессы имеют более глубокие корни. С момента независимости Украина переживает уже пятую волну эмиграции. Более 90% международных мигрантов в мире являются экономическими мигрантами — они уезжают в связи с обучением, работой, получением опыта или новых контактов.
Дефицит кадров имеет и демографическую природу. В Европе только в Израиле коэффициент рождаемости более 2,1 ребенка в женщину. В других странах показатель ниже. Германия демонстрирует рост рождаемости с 1,1 до 1,5 ребенка в женщину, но преимущественно за счет миграции молодых семей.
Возвращение украинцев не устранит проблему полностью, поскольку дефицит кадров — это часть более широкого структурного явления для развитых экономик и формирует долгосрочный дисбаланс на рынке труда во время войны.
Ключевая угроза
Рынок миграции — сфера высоких коррупционных рисков. Ключевая угроза — формирование большого количества нелегальных мигрантов. Нелегальный статус делает человека зависимым от решений органов безопасности и должностных лиц, которые могут использовать это для получения неправомерной выгоды или разрешения на дальнейшее пребывание.
Поэтому принципиальным условием является полная легализация. Иностранные работники из Бангладеш и Индии должны находиться в Украине официально, платить налоги и иметь понятное основание для пребывания — труд, обучение или семейные связи. В такой модели украинцы должны понимать, что мигрант находится в стране на законных основаниях для работы или обучения.
Отдельный инструмент, применяемый в других странах, — депозитные страховые счета. При въезде мигрант размещает 500−1000 долларов на специальном депозите. В случае совершения правонарушения, эти средства могут использоваться для покрытия расходов или депортации. Такой механизм сочетает функцию безопасности и финансовую ответственность.
Риск роста преступности признается возможным, но он рассматривается как зеркальный процесс: так же в Польше или Германии дискутируют по поводу украинцев. Ответом должно быть оперативное отслеживание нарушений, быстрое принятие решений и депортация по необходимости.
Произойдет ли «замена» украинцев
Массовой замены украинских работников иностранцами не прогнозируется даже несмотря на рост количества трудовых мигрантов в Украине. Речь идет о закрытии вакансий, на которые украинцы не соглашаются из-за уровня оплаты или условий труда.
Логика процесса состоит в изменении структуры занятости. Украинцы постепенно занимают более высокие должности в компаниях, тогда как иностранцы — более низкие или более рутинные. Такая модель напоминает немецкую, где местные граждане — чаще владельцы бизнеса или топ-менеджеры.
