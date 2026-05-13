Почему риски для рынка труда остаются значительными: в НБУ объяснили

Украинские компании испытывают стабильную нехватку кадров не только в рабочих профессиях, как это было раньше, а практически на всех уровнях. Так что риски для рынка труда остаются значительными из-за миграции и ассимиляции украинцев за рубежом.
Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.
Базовый сценарий содержит предположение о развороте миграционных потоков в 2027—2028 годах. Однако НБУ рассматривает риск длительного оттока населения как значимый фактор ограничения экономического роста в долгосрочной перспективе.

Возвращение граждан

Медленное возвращение граждан будет обуславливать сохранение значительных структурных диспропорций на рынке труда и дефицита рабочей силы, что будет усиливаться неравномерностью по видам деятельности и регионам.
Демографические потери будут существенно ограничивать потенциал внутреннего рынка. Риски усиления миграционного оттока возрастут при ухудшении ситуации ф сфере безопасности и разрушении критической инфраструктуры.
Длительная адаптация украинцев, в первую очередь молодежи, к жизни за границей может стать дополнительным барьером для возвращения.

Что повлияет положительно

  • более быстрая нормализация ситуации в сфере безопасности,
  • активное восстановление жилья и создание рабочих мест,
  • эффективные государственные меры по стимулированию репатриации могут оживить обратные миграционные процессы и смягчить кадровый дефицит.
Напомним, в Украине запускают проект взрослой стажировки для людей 50+ «Опыт имеет значение». Проект создает мост между людьми 50+ и работодателями, которым сегодня требуются ответственные работники, готовые включаться в работу.
Инициаторы программы отмечают, что запуск проекта должен ответить на дефицит кадров на украинском рынке труда.
По данным Европейской бизнес-ассоциации, 75% компаний сообщают о нехватке персонала. В то же время значительное количество людей старшего возраста имеют профессиональный опыт, однако сталкиваются с трудностями при возвращении к работе из-за необходимости обновления навыков и возрастных предубеждений.
Программа состоит из трех основных этапов:
  • обучение для людей 50+, которое предусматривает обновление резюме, подготовку к собеседованиям и ознакомление с современными требованиями рынка труда;
  • встречи с работодателями и обсуждение возможных форматов сотрудничества;
  • стажировка или возможное трудоустройство продолжительностью до 10 дней.
Подать заявку на участие в проекте и ознакомиться с деталями можно по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
РаботаНБУ
