В МИД назвали стоимость одного дня войны для Украины Сегодня 12:02 — Казна и Политика

2026 год может стать важным для достижения мира

Один день войны с россией обходится Украине примерно в 450 млн долларов. В то же время, 2026 год может стать решающим для достижения мира, однако без участия США это невозможно.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во время международной конференции безопасности PISM Strategic Ark Conference, передает РБК-Украина.

Сколько стоит Украине война

По словам Сибиги, кроме финансовых расходов Украина ежедневно теряет военных.

«Около 450 млн долларов стоит Украине один день войны. Кроме того, мы платим кровью солдат. Следовательно, это самый большой вызов для нас, потому что мы платим самую высокую цену», — сказал министр.

Украина рассчитывает на участие США

Сибига заявил, что 2026 год может стать важным для достижения мира, однако без участия Соединенных Штатов этот процесс невозможен.

«Я не верю, или это нереалистично добиться настоящего процесса завершения наших мирных усилий без американской стороны. Это невозможно. Нам нужно их участие, но параллельно нужно их влияние и давление на россию», — отметил глава МИД.

Как менялись расходы на войну

В сентябре прошлого года в Верховной Раде сообщалось, что Украина ежедневно тратит на войну с россией 172 млн долларов. В 2024 году один день войны обошелся украинскому бюджету в 140 млн долларов.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Ирину Мудрую писал , что общий ущерб Украины от российской агрессии может превысить 1 трлн долларов. По словам чиновника, в общую сумму входят потери как государства, так и частного сектора. Она также напомнила, по оценкам Всемирного банка, общая сумма убытков Украины на 2024 год составила более 650 млрд долларов. В частности, ущерб от разрушения Каховской ГЭС оценен в 14 млрд долларов.

