«Аэропортовое перемирие» с рф: что это значит Сегодня 17:12 — Казна и Политика

«Аэропортовое перемирие» с рф: что это значит

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил ЕС помочь договориться о взаимном отказе от ударов по аэропортам рф и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico

Эту идею Сибига озвучил во время встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

По словам министра, Киеву «вероятно, нужна новая роль Европы» в мирных переговорах, поскольку дипломатический процесс под эгидой США замедлился, а российский диктатор путин не демонстрирует готовность к более широкому соглашению о прекращении войны.

Читайте также Авиарынок после открытия неба будет работать по стандартам ЕС — Кулеба

«Возможно, мы попытаемся решить или добиться так называемого «аэропортового перемирия», — добавил он.

По замыслу Киева, стороны должны воздержаться от ударов по аэропортам. Глава украинского внешнеполитического ведомства убежден, что россия также может быть заинтересована в такой договоренности, поскольку крупные российские аэропорты все чаще становятся целями украинских дальнобойных атак.

Сибига предположил, что европейские партнеры могли бы создать отдельную платформу или специальную группу для обсуждения такого формата перемирия. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский обсуждал эту идею с некоторыми европейскими лидерами.

В то же время, глава МИД подчеркнул, что Украина не предлагает Европе заменить США в переговорах.

«Это должно быть дополняющее направление — не вместо, не альтернативное», — пояснил он, добавив, что Европа должна говорить «одним голосом».

Возможное открытие аэропортов в Украине

Напомним, Украина официально закрыла воздушное пространство для гражданской авиации 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения россии. С этого времени регулярные пассажирские авиарейсы в стране не выполняются.

В то же время в начале 2025 года гендиректор аэропорта «Борисполь» Алексей Дубревский заявлял, что аэропорт готов возобновить работу в течение месяца после открытия неба.

В марте 2026 года украинское правительство создало специальную рабочую группу по подготовке к возобновлению работы аэропортов после открытия воздушного пространства. В ее задачи входит координация между ведомствами, подготовка поэтапного плана запуска полетов и защита авиационной инфраструктуры.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.