Авиарынок после открытия неба будет работать по стандартам ЕС — Кулеба

После открытия неба украинский авиационный рынок должен работать по тем же правилам, что и в ЕС

После возобновления полетов украинский рынок авиаперевозок должен работать по европейским правилам. Украина и Европейский Союз согласовали обновленные нормы по внедрению в рамках Соглашения о Совместном авиационном пространстве.

Соответствующие договоренности достигнуты в ходе первого с 2022 года заседания Совместного авиационного комитета Украина-ЕС, сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

«Несмотря на то, что воздушное пространство Украины пока закрыто, мы продолжаем системную работу над присоединением к Общему авиационному пространству с ЕС. Это соглашение, устанавливающее единые правила для авиации и интегрирующее Украину в европейскую авиационную систему — как в вопросах безопасности полетов, так и защиты прав пассажиров. Проведение первого заседания комитета — важный этап этой работы», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Какие решения приняли

Ключевым результатом заседания стало согласование обновленного перечня актов права Европейского Союза, которые Украина должна имплементировать в национальное законодательство.

Работа над внедрением соглашения продолжается, несмотря на закрытое воздушное пространство. Цель: полноценная интеграция Украины в европейский авиационный рынок сразу после возобновления авиасообщения.

«Наша цель — чтобы после открытия неба украинский авиационный рынок работал по тем же правилам, что и в ЕС: безопасно, прозрачно и с равными условиями для перевозчиков. Мы понимаем сложные условия, в которых сегодня работают украинские авиакомпании, но уже сейчас формируем понятную и предсказуемую систему правил», — добавил вице-премьер-министр.

Напомним, украинские члены правительства неоднократно заявляли, что хотят запустить работу аэропортов в Украине. Так, например, городской голова Львова Андрей Садовый заявлял , что в 2025 году должны были заработать несколько аэропортов. Для этого есть технические и другие возможности, но еще должно быть политическое решение.

