€90 млрд для Украины: Совет ЕС рассказал об условиях, суммах и распределении средств

В 2026 году Украине будет доступно €45 млрд

В четверг, 23 апреля, Совет ЕС принял финальный элемент законодательства, необходимый для запуска кредитной программы для Украины в размере €90 млрд, согласованной Европейским Советом в декабре 2025 года.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Решение поддержали все 24 государства-члена ЕС, участвующих в процедуре усиленного сотрудничества. Оно позволяет Европейской комиссии начать выплаты уже во втором квартале 2026 года.

Финансирование будет предоставлено в пределах определенных условий. В частности, Украина должна соблюдать принципы верховенства права, включая антикоррупционные меры.

Условия возврата кредита

Поправки в регламент ЕС, принятые сегодня, подтверждают, что кредит на поддержку Украины будет финансироваться за счет заимствований ЕС на рынках капитала и будет подкреплен бюджетным резервом ЕС.

Погашение кредита предусматривается за счет репараций, которые должна уплатить россия Украине.

Как будет работать механизм

«Финансирование поможет укрепить европейскую и украинскую оборонную промышленность», — пишет пресс-служба.

Финансирование распределят по двум направлениям:

€30 млрд — макрофинансовая поддержка, предоставляемая через инструменты макрофинансовой помощи или Ukraine Facility для покрытия бюджетных нужд;

€60 млрд — развитие оборонно-промышленного комплекса, в частности закупка оборонной продукции.

Средства на оборону могут использоваться для закупок у производителей из Украины, ЕС, стран ЕЭЗ-ЕАСТ, а также других государств, которые отвечают определенным условиям или имеют соответствующие соглашения с ЕС.

В случае необходимости возможны исключения для оперативной поставки оборонной продукции, недоступной в указанных странах.

Выплаты в 2026 году

Выплаты будут производиться в соответствии с финансовыми потребностями Украины, определенными в специальной финансовой стратегии.

1 апреля 2026 года Еврокомиссия подала предложение по утверждению этой стратегии. Соответствующее решение Совета ЕС также было принято.

Согласно ему, в 2026 году Украине будет доступно €45 млрд:

€8,35 млрд макрофинансовой помощи;

€8,35 млрд через Ukraine Facility;

€28,3 млрд. на развитие оборонно-промышленного сектора.

Напомним, ранее Finance.ua сообщил , что Европейский Союз окончательно принял решение о пакете поддержки для Украины на €90 миллиардов и 20-й пакет санкций против россии. «Этот европейский пакет добавит силы нашей армии, обеспечит Украине больше устойчивости и позволит нам выполнять социальные обязательства перед украинцами так, как это определено законом», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Средства из европейского пакета будут направлены, в частности, на производство оружия, закупку необходимого оружия у партнеров, а также подготовку к следующей зиме энергетики и критической инфраструктуры.

