0 800 307 555
ру
€90 млрд для Украины: Совет ЕС рассказал об условиях, суммах и распределении средств

Казна и Политика
14
В 2026 году Украине будет доступно €45 млрд
В четверг, 23 апреля, Совет ЕС принял финальный элемент законодательства, необходимый для запуска кредитной программы для Украины в размере €90 млрд, согласованной Европейским Советом в декабре 2025 года.
Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Решение поддержали все 24 государства-члена ЕС, участвующих в процедуре усиленного сотрудничества. Оно позволяет Европейской комиссии начать выплаты уже во втором квартале 2026 года.
Финансирование будет предоставлено в пределах определенных условий. В частности, Украина должна соблюдать принципы верховенства права, включая антикоррупционные меры.

Условия возврата кредита

Поправки в регламент ЕС, принятые сегодня, подтверждают, что кредит на поддержку Украины будет финансироваться за счет заимствований ЕС на рынках капитала и будет подкреплен бюджетным резервом ЕС.
Погашение кредита предусматривается за счет репараций, которые должна уплатить россия Украине.

Как будет работать механизм

«Финансирование поможет укрепить европейскую и украинскую оборонную промышленность», — пишет пресс-служба.
Финансирование распределят по двум направлениям:
  • €30 млрд — макрофинансовая поддержка, предоставляемая через инструменты макрофинансовой помощи или Ukraine Facility для покрытия бюджетных нужд;
  • €60 млрд — развитие оборонно-промышленного комплекса, в частности закупка оборонной продукции.
Средства на оборону могут использоваться для закупок у производителей из Украины, ЕС, стран ЕЭЗ-ЕАСТ, а также других государств, которые отвечают определенным условиям или имеют соответствующие соглашения с ЕС.
В случае необходимости возможны исключения для оперативной поставки оборонной продукции, недоступной в указанных странах.

Выплаты в 2026 году

Выплаты будут производиться в соответствии с финансовыми потребностями Украины, определенными в специальной финансовой стратегии.
1 апреля 2026 года Еврокомиссия подала предложение по утверждению этой стратегии. Соответствующее решение Совета ЕС также было принято.
Согласно ему, в 2026 году Украине будет доступно €45 млрд:
  • €8,35 млрд макрофинансовой помощи;
  • €8,35 млрд через Ukraine Facility;
  • €28,3 млрд. на развитие оборонно-промышленного сектора.
Напомним, ранее Finance.ua сообщил, что Европейский Союз окончательно принял решение о пакете поддержки для Украины на €90 миллиардов и 20-й пакет санкций против россии. «Этот европейский пакет добавит силы нашей армии, обеспечит Украине больше устойчивости и позволит нам выполнять социальные обязательства перед украинцами так, как это определено законом», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Средства из европейского пакета будут направлены, в частности, на производство оружия, закупку необходимого оружия у партнеров, а также подготовку к следующей зиме энергетики и критической инфраструктуры.
По материалам:
Finance.ua
ЕСЕврокомиссияКредиты
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems